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TIMETURK / EKONOMİ / CarrefourSA, P&G ve Bir Dilek Tut Derneğinden sosyal sorumluluk kampanyası

CarrefourSA, P&G ve Bir Dilek Tut Derneğinden sosyal sorumluluk kampanyası

Kampanya kapsamında tüketiciler, CarrefourSA marketlerinden, Carrefoursa.com veya CarrefourSA Online Market üzerinden yapacakları her Head&Shoulders ve Pantene alışverişinde Make-A-Wish Türkiye'ye (Bir Dilek Tut Derneği) katkıda bulunacak.

44 Dakika Önce
2021-09-15 09:59:20
CarrefourSA, P&G ve Bir Dilek Tut Derneğinden sosyal sorumluluk kampanyası

CarrefourSA, 1-30 Eylül'de tüketicilerin yaşamlarını iyileştirmeye odaklanan Procter & Gamble (P&G) ve hayati tehlikesi olan hastalıklarla mücadele eden çocukların hayallerini gerçekleştiren Make-A- Wish Türkiye (Bir Dilek Tut Derneği) ile birlikte 'Doğrusu, Çocuklara Umut Olmak' diyerek bir sosyal sorumluluk kampanyasına imza atıyor.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında tüketiciler, CarrefourSA marketlerinden, Carrefoursa.com veya CarrefourSA Online Market üzerinden yapacakları her Head&Shoulders ve Pantene alışverişinde Make-A-Wish Türkiye'ye katkıda bulunacak.

Make-A-Wish Türkiye, 3 ila 18 yaşları arasında çocukluk çağı kanseri, organ yetmezliği, bağışıklık sisteminin çökmesi gibi zor ve travmatik tedavi süreçleri olan hastalıklar ile mücadele eden çocukların, gerçekleşmesini imkansız olarak düşündükleri bir hayallerini gerçekleştirmek için destek oluyor.

Araştırmalara göre, dileği yerine gelen çocukların yüzde 42'si arkadaşlarıyla daha sağlıklı ilişkiler kuruyor, yüzde 72'sinin enerji seviyesi ve canlılığı, yüzde 64'ünün de hayata tutunma arzusu artıyor. Yüzde 39'unun da tedavi sebebiyle yaşadığı fiziksel sıkıntılar azalıyor.

CarrefourSA, çocukların eğitim, oyun ve benzeri haklarının korunarak devam ettirilmesi amacıyla uzun yıllardır birçok projeye destek verip düzenlediği kampanyalarla müşterilerini de bu projelere dahil ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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