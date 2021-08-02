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TIMETURK / EKONOMİ / CarrefourSA'dan yangın bölgesine yardım tırı

CarrefourSA'dan yangın bölgesine yardım tırı

CarrefourSA, yangının etkili olduğu Antalya'nın Manavgat ve Akseki ilçelerine yardım tırı gönderdi.

53 Dakika Önce
2021-08-02 16:47:03
CarrefourSA'dan yangın bölgesine yardım tırı

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CarrefourSA, yangının etkili olduğu Antalya'nın Manavgat ve Akseki ilçelerine yardım tırı gönderdi.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamada, bölgede yer alan kamu kurumlarına su, gıda ve hijyen malzemesi dağıtımları yapılmaya başlandığı bildirildi.

Açıklamada, 'Yangından etkilenen tüm canlılar ve ormanlar için büyük üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.' ifadelerine yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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