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CarrefourSA’dan sokak hayvanlarına 5 ton mama yardımı

Mamalar, HayKonFed gönüllüleri sayesinde sokak hayvanlarına ulaştırıldı.

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16.05.2021 21:32:52
CarrefourSA’dan sokak hayvanlarına 5 ton mama yardımı

CarrefourSA, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonFed) iş birliğiyle sokak hayvanlarına 5 ton mama yardımı yaptı

Markadan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, evde kalınan bugünlerde sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı.

Şirket, HayKonFed iş birliğiyle 5 ton mama yardımında bulundu. Mamalar, HayKonFed gönüllüleri sayesinde sokak hayvanlarına ulaştırıldı.

CarrefourSA, 2015 yılından bu yana HayKonFed ile olan iş birliği çerçevesinde 'Dost Hareketi' projesine büyük bir destek veriyor. Düzenlendiği kampanyalar sayesinde müşterileriyle birlikte HayKonFed'in sokak hayvanlarını besleyen gönüllülerine mama desteği veren CarrefourSA, aynı zamanda taze gıda reyonlarındaki atığa çıkabilecek tüketilebilir ürünlerin de HayKonFed gönüllüleri sayesinde sokak hayvanlarına ulaşmasını sağlıyor.

Bunların yanı sıra CarrefourSA, HayKonFed çanta satışlarından elde edilen gelirle de gönüllülere güç veriyor.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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