CarrefourSA'dan Kurban Bayramı kapsamında müşterilere 2 seçenek

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, Kurban Bayramı kapsamında müşterilerine vekaleten en az 20 kilogramlık büyükbaş koli ve en az 17 kilogramlık kıvırcık koli olmak üzere iki farklı seçenek sunuyor.

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, Kurban Bayramı kapsamında müşterilerine vekaleten en az 20 kilogramlık büyükbaş koli ve en az 17 kilogramlık kıvırcık koli olmak üzere iki farklı seçenek sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CarrefourSA, 28 yıllık tecrübesiyle yaklaşan Kurban Bayramı kapsamında hijyenik şartlarda, doğru koşullarda kesim gerçekleştirerek vekaleten ve kaynağı belli, yüzde 100 yerli besi kurbanlık paketleriyle farklı alternatifler sağlıyor.

Kurbanlık 1/7 hisse büyükbaş koliyi Kurban Bayramı'nın 4. günü teslim almak isteyenlere özel indirim uygulanıyor. Buna göre, en az 20 kilogramlık kemiksiz vekaleten büyükbaş koli, 1.950 TL'den satılıyor. Bu bedel ayda 216,66 TL'den 9 taksitte ödenebiliyor. Büyükbaş koliyi Axess ile satın almayı tercih edenlere 125 TL indirimle koli bedeli 1.825 TL oluyor. En az 20 kilogramlık kemiksiz vekaleten büyükbaş koli, 2 bin 50 TL'den, Axess ile alanlara 1.925 TL'den satılıyor. Büyükbaş koli, kurbanlık bir dananın karaciğer, yürek, böbrekten oluşan sakatatları dahil 1/7 oranındaki hissesini içeriyor.

En az 17 kilogramlık kıvırcık koli ise 1.950 TL'den, Axess ile alanlara 1.825 TL'den satılıyor. Kıvırcık koli, kurbanlık bir kuzudan 2 adet kol, bir adet gerdan, 2 adet yarım kafes, 2 adet but ve karaciğer, yürek, böbrekten oluşan sakatatı barındırıyor.

Kurban alımlarını Akbank, Yapı Kredi, Finansbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası kartları ile 9 taksit, Garanti Bankası'nın kartı ile 8 taksit ve İş Bankası'nın kartıyla da 6 taksitte ödemek mümkün.

Kurban kolisini CarrefourSA'dan alanlara birer litrelik Pepsi Twist, Pepsi Max, Fruko Cool Lime, Yedigün portakal ve Lipton şeftaliden oluşan 5'li içecek seti hediye ediliyor.

- Kurbanlıklar, CarrefourSA bünyesindeki veteriner hekimlerin kontrolü ve gözetimi altında kesilecek

CarrefourSA, marketlerinde bulunan kurbanlık satışının yanı sıra CarrefourSA.com ve CarrefourSA Online Market uygulaması üzerinden de sipariş alacak.

CarrefourSA Online Market uygulaması üzerinden verilen siparişler, hem marketlerden teslim alınabilecek hem de İstanbul, Adana, Adapazarı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, İzmir, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla ve Tekirdağ olmak üzere 16 şehirde sipariş verilen adreslere ücretsiz olarak teslim edilecek.

Din görevlisi, noter ve veteriner hekimler eşliğinde kurbanlık kesimine bayramın birinci günü bayram namazından sonra başlanıp kesim, 3. günü gün batımında bitirilecek. Bu süreçte yüzde 100 yerli besi kurbanlıklar, CarrefourSA bünyesindeki veteriner hekimlerin kontrolü ve gözetimi altında kesilecek.

Kurban kolilerinin taşındığı araçların temizlik ve dezenfeksiyonu onaylı kimyasallar ile her taşıma öncesinde yapılacak, sevkiyat süresi boyunca araç sıcaklıkları uzaktan sıcaklık izleme sistemi ile takip edilerek paketler uygun sıcaklıklarda teslim edilecek.

CarrefourSA, Kurban Bayramı kapsamında Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı, Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimler Derneğine kurban bağış olanağı sunuyor. Bu yıl CarrefourSA, kurban derilerini Türk Hava Kurumu'na bağışlayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.