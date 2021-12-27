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TIMETURK / EKONOMİ / CarrefourSA'dan indirim açıklaması

CarrefourSA'dan indirim açıklaması

Diğer zincir marketlerin ardından bu kez CarrefourSA çeşitli ürünlerinde indirim yaptıklarını açıkladı.

1 Saat Önce
2021-12-27 15:44:33
CarrefourSA'dan indirim açıklaması

İndirim açıklayan zincir marketlerin sonuncusu CarrefourSA oldu. CarrefourSA'dan yapılan açıklamada tedarikçilerden kur düşmesinden ötürü fiyatlarını güncelleme talebinde bulundukları belirtildi. Söz konusu indirimlerin gelmesi halinde CarrefourSA'nında indirimlerine başlayacağı belirtildi. Türk Telekom

CarrefourSA'dan yapılan açıklama şöyle;

"Bu kapsamda CarrefourSA olarak reyonlarımızda yer alan Carrefour ve belirli markalardaki süt, ayçiçek yağı, kaşar peyniri, domates salçası su, maden suyu, tere yağ, tost peyniri, ıslak havlu, makarna çeşitleri, çay, zeytinyağı, un, pirinç, deterjan, kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı ile domates, ayva, avokado ve karnabahar ürünlerinde 30'a varan indirim gerçekleştiriyoruz.

Carrefour Kaşar Peynir 500 gram 39.90 TL'den, Carrefour Ayçiçek Yağı 5 Litre 109 TL'den Pınar Kahvaltı Keyfi Tost Peyniri 600 gram 48.95 TL'den, Barilla Makarna çeşitleri 6.25 TL'den, Carrefour Yağlı Süt 1 Litre 6.90 TL'den, Silen Ultra Tuvalet Kağıdı 12'li 27,49 TL'den, Pınar Tereyağ 1000 gram 99.95 TL'den, Komili Ege Sızma Zeytinyağı 1 Litre 59.90 TL'den satılmaktadır.

CarrefourSA olarak müşterimize doğru ürünü, doğru bir hizmet ve fiyat politikasıyla ulaştırma vizyonuyla hareket etmeye devam edeceğiz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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