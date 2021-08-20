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TIMETURK / EKONOMİ / CarrefourSA Bilgi Sistemleri & CRM Genel Müdür Yardımcılığına Handan Karakuş getirildi

CarrefourSA Bilgi Sistemleri & CRM Genel Müdür Yardımcılığına Handan Karakuş getirildi

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA’nın Bilgi Sistemleri & CRM Genel Müdür Yardımcılığı'na Handan Karakuş atandı.

2 Saat Önce
2021-08-20 11:23:47
CarrefourSA Bilgi Sistemleri & CRM Genel Müdür Yardımcılığına Handan Karakuş getirildi

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA'nın Bilgi Sistemleri & CRM Genel Müdür Yardımcılığı'na Handan Karakuş atandı.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, 1974 yılında doğan Karakuş, 1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra 2020 yılında Marmara Üniversitesi İşletme yönetim Sistemleri Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.

İş hayatına 1996 yılında Siemens'te Üretim Uzmanı olarak başlayan Handan Karakuş, 1999-2011 yılları arasında Hürriyet Gazetesi'nde Proje Yöneticisi olarak görev yaptı, 2011 yılında Doğan Holding Bilgi Sistemleri Direktörlüğü'ne atanarak 2018 yılına kadar bu görevi icra etti.

Karakuş, 2018 yılından günümüze kadar Petrol Ofisi'nde Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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