Ekonomi gündeminin oldukça hareketli olduğu şu günlerde 'cari fazla' terimi sıkça konuşulmaya başlandı. Peki Cari fazla nedir? Cari fazla ne demek? Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ankara'da TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada 'Cari fazla vermeye başlayacağımız günler inşallah yakındır.' dedi. Erdoğan'ın açıklamasından sonra vatandaşlar da cari fazlanın ne demek olduğunu araştırmaya başladı. İşte cari fazla ve cari açık terimlerinin anlamları...

Cari fazla nedir? Cari fazla ne demek? sorusu şu sıralar pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Ekonomi gündeminin oldukça hareketli olduğu şu günlerde "cari fazla" terimi sıkça konuşulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ankara'da TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada "Cari fazla vermeye başlayacağımız günler inşallah yakındır." dedi. Erdoğan'ın açıklamasından sonra vatandaşlar da cari fazlanın ne demek olduğunu araştırmaya başladı. İşte cari fazla ve cari açık terimlerinin anlamları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu. Erdoğan ekonomi gündemine dair yaptığı açıklamada cari fazla hedefine vurgu yaptı. Erdoğan açıklamasında şunları belirtti: "İhracatta geçen ay sonu itibarıyla yıllık 221 milyar dolar rakamını yakaladıkBirçok alanda ekonomiler sınanmaya devam ediyor. Hedefimiz dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmektir. Üstelik bu hedefe ulaşmaya hiç olmadığımız kadar yakınız. Pusulamız katma değerli üretimdir. Rotamız yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyümedir."

Cari fazla nedir?

Cari fazla kısaca ülkenin ihracatının ithalatından fazla olması anlamına geliyor. Bunun tam tersi de cari açıktır. Ülkenin cari işlemlerden elde ettiği gelirler, cari işlemlere yapılan giderlerden daha büyükse bu durum cari fazla (cari fazla); daha küçükse cari açık (cari açık) olarak nitelenir.

Cari fazla ne demek?

Örneğin 12 aylık bir dönemde Türkiye 100 milyar dolar ithalat yapmışken, 110 milyar dolar da ihracat gerçekleştirmişse 10 milyar dolar cari fazla vermiş olur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.