Cari denge mayısta 1.13 milyar dolar açık verdi

Merkez Bankası'nın cari işlemler hesabı mayıs ayında 1.13 milyar dolar açık verdi. 12 aylık cari açık ise 29.7 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası'nın cari işlemler hesabı mayıs ayında 1.13 milyar dolar açık verdi. 12 aylık cari açık ise 29.7 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası, mayıs ayına ait ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 947 milyon doları azalarak 1 milyar 127 milyon doları oldu.

Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 29 milyar 679 milyon doları olarak gerçekleşti. Veri öncesi anketlere göre cari dengecenin 1.1 milyar dolar açık vermesi bekleniyordu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.