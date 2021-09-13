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TIMETURK / EKONOMİ / Cari açık rakamları belli oldu

Cari açık rakamları belli oldu

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, temmuz ayında 683 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 27 milyar 832 milyon dolar oldu.

45 Dakika Önce
2021-09-13 10:39:40
Cari açık rakamları belli oldu

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, temmuz ayında 683 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 27 milyar 832 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler açığı temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla 1 milyar 306 milyon dolar azalarak 683 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 27 milyar 832 milyon dolara geriledi.

Bu gelişmede, temmuzda hizmetler dengesi kaleminin geçen yılın aynı dönemine göre 2 milyar 653 milyon dolar artarak 2 milyar 948 milyon dolar fazla vermesi etkili oldu.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 1 milyar 22 milyon dolar artarak 2 milyar 984 milyon dolara yükseldi. Bu dönemde, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, 2 milyar 749 milyon dolar fazla verdi. Söz konusu hesapta geçen yılın temmuz ayında 1 milyar 924 milyon dolar fazla oluşmuştu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler temmuzda 2 milyar 118 milyon dolar oldu.

Aynı dönemde, birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar 306 milyon dolar artışla 702 milyon dolar, ikincil gelir dengesi kaleminden kaynaklanan net girişler ise 19 milyon dolar azalışla 55 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuzda 540 milyon dolar açık vermesini bekliyordu. Öte yandan, haziran ayına ilişkin cari işlemler açığı 1 milyar 127 milyon dolardan 1 milyar 122 milyon dolara revize edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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