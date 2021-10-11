Cari açık 528 milyon dolara ulaştı

Cari işlemler hesabı ağustosta 528 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 23 milyar 33 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı.

Cari işlemler hesabı bir önceki yılın aynı dönemine göre 528 milyon dolar fazla verdi.

12 aylık cari işlemler açığı ise 23 milyar 33 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu gelişmede dış ticaret açığının bu dönemde 2 milyar 757 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kaleminin 4 milyar 76 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise ağustosta 4 milyar 433 milyon dolar fazla verdi. Söz konusu ayda resmi rezervlerde 13 milyar 247 milyon dolar net artış görüldü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.