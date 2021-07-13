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TIMETURK / EKONOMİ / Çaresizlik üretimle umuda dönüşüyor

Çaresizlik üretimle umuda dönüşüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan projelerle çaresizliğin umuda dönüştüğü yer olan Ürünlü Erkek Konukevi’nde tavuk yetiştiriciliği projesinde görev alan evsiz vatandaşlar, hem üretime katkı sağlıyor hem de sigortalı bir iş sahibi oluyor.

2 Saat Önce
2021-07-13 08:42:46
Çaresizlik üretimle umuda dönüşüyor

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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 12 ay boyunca evsizlere kapısını açtığı Ürünlü Erkek Konukevi'nde geçen yıl Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Yeni Bir Hayat' projesi ile vatandaşlar farklı iş kollarında görev alıyor. Bu proje sayesinde Konukevi sakinleri hem üretimde aktif rol oynuyor hem de iş sahibi oluyor. Tavuk yetiştiriciliği, koyun yetiştiriciliği ve mantar üretiminde görev alan vatandaşlar, para kazanıyor ve sigortaları ödeniyor. Salma tavuk yetiştirmeye özen gösteren Konukevi sakinleri, sabah saatlerinde ilk önce kümesi temizliyor, tavukların yemini veriyor ve günlük yumurtaları topluyor. Kümesten günde 300 yumurta elde edilirken, birinci sınıf yumurta üretmeye özen gösteriliyor. Her iş kolunda 1'er kişi görev alırken, hayvanların bakımı veterinerler tarafından titizlikle yapılıyor. 325 tavuğun bakıldığı konukevinde 2020 yılından bu yana toplam 44 bin 40 adet yumurta üretildi. Elde edilen yumurtalar ise Tarım A.Ş ve BURFAŞ tarafından değerlendiriliyor. İsteyen personel, proje kapsamında üretilen yumurtaları Büyükşehir Belediyesi'nin yemekhanesinden satın alabiliyor.

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“Burası terapi gibi”

Konukevinde tavuk yetiştiriciliği ve buna benzer projelerde yer alan vatandaşlar, “Burada günümüz çok güzel geçiyor. Sabah saat 06.00'da kalkıyoruz. Tavuğumuzu kümesten çıkarıyoruz. Etrafı temizliyoruz. Yemini ve suyunu verdikten sonra öğleden önce yumurtasını topluyoruz. Öğleden sonra da geri de kalan yumurtalar tekrar toplanıyor. Akşam ise yumurtaları sınıflandırıyoruz ve paketleyip kaldırıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Burası terapi gibi. Para kazanıyoruz ve sigortamız ödeniyor. Allah Büyükşehir Belediyesi'nden ve devletimizden razı olsun” diye konuştu.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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