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Cardano (ADA) rekorunu tazeledi!
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TIMETURK / EKONOMİ / Cardano (ADA) rekorunu tazeledi!

Cardano (ADA) rekorunu tazeledi!

Kripto para Ethereum 'un temeline benzerliğiyle bilinen Cardano pos özelliği sayesinde rekoruna rekor kattı.

12 Dakika Önce
2021-08-23 22:46:55
Cardano (ADA) rekorunu tazeledi!

Cardano (ADA) geçtiğimiz günlerde tekrar hareketlenerek yükselişe geçti. Mayıs ayında rekor kırarak 2 dolar seviyesini gören Cardano (ADA) son birkaç günde rekor kırarak 2.5 dolar seviyelerine kadar çıktı.

ADA'daki yükselişin devam edip etmeyeceği ise her zaman olduğu gibi yine soru işareti.

CNN Türk'teki habere göre; ADA'daki akıllı kontrat sayısı arttıkça bu kripto paranın değeri daha da artacak. Bazılarına göre ADA'nın fiyatı yıl sonuna kadar 5 doları da bulabilir. Elbette bu tamamen bir varsayım. Keza ADA tekrardan 2 doların altına da düşebilir. Hatta daha da düşük seviyelere inebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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