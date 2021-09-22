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Çankaya'daki 25 bin metrekarelik taşınmaz satılıyor

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ankara'nın Çankaya ilçesi Söğütözü Mahallesi'ndeki 25 bin metrekarelik taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek

2 Saat Önce
2021-09-22 10:01:30
Çankaya'daki 25 bin metrekarelik taşınmaz satılıyor

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanına göre, yaklaşık 25 bin metrekare büyüklükteki taşınmazın satış ihalesi için geçici teminat tutarı 15 milyon lira, ihale şartnamesi bedeli ise 15 bin lira olarak belirlendi.

İhaleye katılabilmek için söz konusu taşınmazın ihale şartnamesinin alınması, teklif ile şartnamede istenilen belgelerin ÖİB'ye, son teklif verme tarihi olan 23 Kasım 2021 saat 18.00'e kadar elden teslim edilmesi gerekiyor.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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