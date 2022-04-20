Çanakkale feribot ücretlerine büyük zam

Çanakkale boğaz hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ firması, feribot ücretlerine yüzde 42 ile yüzde 117 arasında zam yaptı.

GETAŞ firması, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışdan bir ay sonra feribot ücret tarifelerine yaptığı büyük zamla gündeme oturdu.

GESTAŞ, Çanakkale feribot ücretlerine yüzde 42 ile yüzde 117 arasında zam yaptı. Zam sonrasında Çanakkale Boğazı'nda 6.50 TL olan yolcu geçiş ücreti 10 TL'ya çıkarken araç fiyatları da şöyle oldu:

-25 TL olan motosiklet ücreti 40 TL oldu

-95 TL olan otomobil geçiş ücreti 135 TL oldu

-136 TL olan kamyon geçiş ücreti 295 TL oldu

-265 lira olan TIR geçiş ücreti ise 400 TL'ye yükseltildi. .