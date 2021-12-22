Çalışanların yemek kartı bakiyeleri neden erken bitiyor?

2022 yılı için şirketlerin gelir vergisinden istisna tutulacağı günlük yemek bedeli belli oldu. Yeni tutar, geçen yıla oranla yüzde yüzde 36 artışla KDV dahil 36,72 TL olarak belirlendi. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Ticket Restaurant Edenred Türkiye CEO’su Selçuk Boztepe, şirketlerin başarılarının arkasındaki en büyük güç olan çalışanlara yönelik yemek hakkının kesintisiz devam etmesi gereken en önemli yan haklardan biri olduğunu belirtti. Yemek kartı sisteminin yüzde 100’e varan vergi istinası sayesinde şirketlere büyük avantaj sağladığını ifade eden Boztepe, bu sistemin çalışanların şirketlerine duyduğu bağlılığı da artırdığını vurguladı. Boztepe, yemek kartlarının yemek hizmeti sektörünü kayıtlı hale getirmesi sayesinde kayıt dışılıkla mücadeleye hizmet ettiğini ve ekonomiye katkı sağladığına da dikkat çekti.

2022 yılı için şirketlerin gelir vergisinden istisna tutulacağı günlük yemek bedeli belli oldu. Yeni tutar, geçen yıla oranla yüzde yüzde 36 artışla KDV dahil 36,72 TL olarak belirlendi. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Ticket Restaurant Edenred Türkiye CEO'su Selçuk Boztepe, şirketlerin başarılarının arkasındaki en büyük güç olan çalışanlara yönelik yemek hakkının kesintisiz devam etmesi gereken en önemli yan haklardan biri olduğunu belirtti. Yemek kartı sisteminin yüzde 100'e varan vergi istinası sayesinde şirketlere büyük avantaj sağladığını ifade eden Boztepe, bu sistemin çalışanların şirketlerine duyduğu bağlılığı da artırdığını vurguladı. Boztepe, yemek kartlarının yemek hizmeti sektörünü kayıtlı hale getirmesi sayesinde kayıt dışılıkla mücadeleye hizmet ettiğini ve ekonomiye katkı sağladığına da dikkat çekti.

Hem işverenler hem de çalışanlar tarafından merakla beklenen, 2022 yılı için gelir vergisinden istisna tutulacak günlük yemek bedeli KDV dahil 36,72 TL olarak açıklandı. Çalışanların en önemli yan haklarından biri olan yemek hakkı, ekonomik açıdan zorlu koşullardan geçtiğimiz bu günlerde yemek kartı sistemiyle yemek hizmeti sektörünü kayıtlı hale getirerek ekonomiye katkı sağlaması yönünden de büyük önem taşıyor. Konuyla ilgili açıklama yaparak yemek kartı sisteminin yüzde 100'e varan vergi istinası sayesinde şirketlere büyük avantaj sağladığını açıklayan Ticket Restaurant Edenred Türkiye CEO'su Selçuk Boztepe, son dönemde artan gıda maliyetleri karşısında çalışanların desteklenmesi adına daha fazla şirketin bu artışı uygulamasını beklediklerini ifade etti.

Yemek kartı bakiyeleri erken bitiyor, yetersiz kalıyor

Günümüz ekonomik koşullarında bakiyelerin ay sonunu getirmediğini belirten Selçuk Boztepe, “Gelir vergisinden istisna tutulacak günlük yemek bedeli her yıl devlet tarafından güncelleniyor. Şirketler de açıklanan yeni tutar doğrultusunda çalışanların kart bakiyelerinde düzenlemeler yapıyor. Ancak yüksek gıda enflasyonu ve restoran menülerine yapılan zamlar nedeniyle, tüm ülkede standart öğle yemeği bedeli 50 TL seviyesine yükseldi ve bu tutar büyük şehirlerde daha da artabiliyor. Dolayısıyla yemek bedeli vergi istisnasına göre artırılan yemek kartı bakiyeleri çalışanın bir aylık öğle yemeği ihtiyacını karşılamada yetersiz kalıyor. Bu konuda Vergi Uzmanı Ozan Bingöl'ün çok değerli bir incelemesini örnek vermek isterim. Bingöl incelemesinde, 1998 yılında hayatımıza giren yemek bedeli istisnasının her yıl damga vergisi ve harçlar gibi değişkenlerin kuruşu kuruşuna hesap edilerek artırılmış olması durumunda bugün 25 liraya değil 51 liraya ulaşmış olması gerektiğini ortaya koyuyor. Benzer şekilde yemek bedeli istisnası 1998 yılında bir günlük asgari ücretin yüzde 57,6'sına tekabül ederken, bugün yalnızca yüzde 21'ine denk düşmesi de güncel durumu açık ve net bir şekilde gözler önüne seriyor” dedi.

Çalışan verimliliği yüzde 10 civarında artıyor

Yemek kartı sisteminin çalışanların şirketlerine duyduğu bağlılığı da artırdığını ifade eden Boztepe, sözlerine şöyle devam etti; “Çalışanlara yatırım yapmanın uzun vadede şirkete yapılabilecek en büyük tasarruf olduğuna inanıyoruz. Şirketlerin başarılarının arkasındaki en büyük güç olan çalışanların yan haklarını layığıyla vermek, çalışanların değerli hissetmesini ve şirketlerine bağlılıklarının artmasını sağlıyor. Uzaktan ve hibrit çalışma modelinde de devam etmesi gereken yan haklar; motivasyon ve verimi doğru orantılı artırıyor. Aksi durumda ise şirketlerde çok ciddi bir çalışan sirkülasyonu yaşanabiliyor. Boğaziçi Üniversitesi ile yaptığımız etki araştırmasına göre çalışana tabldot yemeğin ötesinde bir özgürlük sağladığınız zaman çalışanın verimliliği yüzde 10 civarında artıyor. Ekim 2021 tarihinde aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 20 ülkede gerçekleştirdiğimiz Gıda Alışkanlığı Endeksi araştırması sonuçlarına baktığımızda; çalışanlar pandemi ve ekonomik koşulların yemek harcamalarını olumsuz yönde etkilediğini, yemek kartlarının alım güçlerine katkı sağladığını belirtiyor.”

Kayıt dışılıkla mücadeleye hizmet ediyor, ekonomiye katkı sağlıyor

Devletin şirketlere yemek kartları ile öğle yemeği harcamalarında tasarruf etme imkanı tanıdığını belirten Boztepe, yemek kartlarının yemek hizmeti sektörünü kayıtlı hale getirmesi sayesinde kayıt dışılıkla mücadeleye de hizmet ettiğini vurguladı. Boztepe, “Devletin desteklediği öğle yemeği ödeneği ile şirketler; yüzde 15 SGK işçi primi, yüzde 22,5 SGK işveren primi, yüzde 0,75 damga vergisi, yüzde 22 gelir vergisi ve KDV'den muaf oluyorlar. Bu da işverenlere öğle yemeği giderinde yaklaşık yüzde 100'e varan vergi tasarrufu sağlıyor. Böylece tasarrufun her zamankinden daha önemli olduğu bu dönemde şirketler Ticket Restaurant Yemek Kartı gibi akılcı çözümlerle hem kaynaklarını verimli kullanıyor hem de çalışanlarının motivasyonlarını artırabiliyor. Her ölçekten şirket, yalnızca 1 çalışanı bile olsa herhangi bir bürokratik işleme tabi olmadan hızlıca ve kolayca bu sisteme dahil olabiliyor.” şeklinde konuştu.

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