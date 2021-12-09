Çağ Üniversitesi yayınladığı bir kılavuzla öğretim elemanı ve öğretim üyesi alımı yapacağını bildirdi. Psikoloji, Bilgisayar Teknolojisi, Türk Dili ve Edebiyatı kadrolarında çalışacak 5 görevlinin başvuru şartları ve istenen belgeler haberin içeriğinde yer alıyor. Çağ Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu ne zaman? Başvuru için gereken belgeler neler? İşte detaylar...

Çağ Üniversitesi bünyesinde çalıştırmak üzere 3 öğretim üyesi ve 2 öğretim elemanı alacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayınlanan duyuruda Psikoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Bilgisayar Teknolojisi bölümlerinden toplam 5 kişilik kadro açtığını belirten üniversitenin başvuru detayları haberin içeriğinde yer alıyor...

Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam gün statüde çalışacak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvurular bu ilanın Resmî Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde, istenen belgelerle birlikte Çağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını 1 adet basılı, 3 adet taşınabilir bellek (CD/flash bellek) halinde vermeleri gerekmektedir

Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

9 Aralık günü başlayan başvuruların son tarihi 23 Aralık olarak belirlendi.

Çağ Üniversitesi Öğretim Elemanı İlanı Kadrosu

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam gün statüde çalışacak öğretim elemanları alınacaktır. Başvurular bu ilanın Resmî Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde, istenen belgelerle birlikte Çağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Çağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Başvurusunda İstenen Belgeler

1- Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi,

2- YÖK formatlı özgeçmiş.

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4- 1 adet fotoğraf

5- Adli sicil kaydı belgesi

6- Lisans/Yüksek Lisans /Doktora Diploması (Diploma Yurt Dışından Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi)

7- Lisans transkripti

8- ALES belgesi

Başvuru Adresi: Çağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Adana Mersin Karayolu Üzeri 33800 Yenice Tarsus MERSİN

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