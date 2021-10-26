Büyükelçiler doğru yolu gördü

Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBD Council) Onursal Başkanı Uğur Terzioğlu, Amerika, Yeni Zelanda ve sekiz Avrupa ülkesi büyükelçilerinin Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkında yaptıkları açıklamalardan geri adım atmalarını değerlendirdi.

Büyükelçilerin geri adım atarak doğru yolu gördüklerini ifade eden Terzioğlu, aksi halde bunun Türkiye'nin iç işlerine karışmak olacağını vurguladı. Terzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir. Ulu önder Atatürk'ün ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' prensibinden hareket ederek, hiçbir devletin iç işlerine karışmadığı gibi kendi iç işlerine karışılmasına da asla izin vermez. Bin yıllık bir devlet geleneği olan Türkiye Cumhuriyeti, bu tür haddini aşan açıklamalar karşısında hiçbir zaman sessiz kalmamıştır. Ancak ne var ki bu talihsiz açıklamayı yapan büyükelçiler fazla geç olmadan doğru yolu görmüş ve bundan geri adım atmışlardır. Türkiye ile Amerika arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla kurulmuş ve bugüne kadar bu yönde birçok çalışma gerçekleştirmiş iş dünyasının önde gelen bir sivil toplum kuruluşu olarak özellikle Türkiye ile ABD arasında bir gerginliğe yol açabilecek sözleri asla kabul edemeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi Türkiye büyükelçilere en iyi misafirperverlik yapan ülkedir. Ancak haddini aşan açıklamalar karşısında da hiçbir zaman taviz vermemiştir. Bu vesileyle sayın büyükelçilerin bu talihsiz açıklamadan geri adım atmalarını olumlu bir davranış olarak değerlendiriyoruz.”

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