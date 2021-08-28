Büyükbaşa 95 milyonluk tazminat

Hayvan Hastalıklarının tazmin bütçesi 2021 yılı için 200 milyon lira. Haziran ayı sonu itibarıyla yaklaşık 95 milyon TL destekleme ödemesi sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2021 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nu resmi sitesinde yayınlarken bu yıl itibarıyla hedeflerini ve gerçekleşen projelere dair bilgileri de duyurdu.

Kadın çiftçilerin desteklenmesinden süne ve çekirgeyle mücadeleye, personel ödemelerinden coğrafi işaret çalışmalarının finansal boyutuna kadar geneş bir eksende faaliyetler de ortaya konuldu.

İşte bu rapordan dikkati çeken bazı bilgiler:

Personel ve staj ödemeleri

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre; Ocak - Haziran 2021 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları'na göre;

2021 Mali yılı için Personel Genel Müdürlüğüne tahsis edilen 19.151.200 TL toplam ödenekten

10.291.685 TL Haziran ayı sonu itibariyle harcandı.2021 yılında staj yapan öğrenci ücretlerinin ödenebilmesi için 4.357.332 TL ödenek tahsis edilmiş olup,44.000 TL aktarma ile ödenek 4.401.332 TL oldu.

Kadın çiftçilere dair ödemeler

Kadın çiftçiler Tarımsal Yayım projesi uyarınca 2021 yılında proje için tahsis edilen 2.310.000 TL ödenekten Ocak-Haziran döneminde 202.226 TL harcandı.2015 yılından itibaren uygulanan kadın çiftçilere yönelik il özel projeleri ile kadın çiftçilerin mesleki beceri kazanmaları, istihdam edilebilirlikleri, girişimcilik kapasitelerinin artırılması ve bölgesel kalkınmaya katkısağlanması amaçlanmakta olup, yürütülen bu projeler ile proje konularına göre çeşitli eğitimler

verilmekte, birlikte çalışıp üretebilecekleri atölye, işletme ve kooperatif kurmaları desteklenmekte.Bu kapsamda 2021 yılında 6 proje yürütülüyor.

27 il de Araştırma Enstitüsü işbirliği ile tarımsal yeniliklerin kadın odaklı yaygınlaştırılmasına yönelik

yürütülecek 27 yayım projesinde proje konularına göre eğitimler verilecek olup, bu kapsamda 1.000

kadın çiftçinin eğitim alması planlanmaktadır

Coğrafi işaret açılımları

Medya iletişim araçlarından yararlanarak coğrafi işaretlerin hikâyeleştirilmesi, tanıtımının yapılması ve

görünürlüğünün sağlanması amacıyla; Türk Tarım Orman Dergisinin Ocak-Şubat, Mart-Nisan ve MayısHaziran 2021 sayılarında “Coğrafi İşaretlerden Haber Var” başlıklı içeriklerin hazırlanarak yayınlanması sağlandı. AB nezdinde coğrafi işaret almak için askı sürecinde bekleyen Taşköprü Sarımsağı ve Bayramiç Beyazı ürünlerinde tescilin ilanını müteakip Makamın sosyal medya hesaplarında kullanılmak üzere kısa filmler hazırlanmıştır. Kamu spotu ve “Hikayeleriyle Coğrafi İşaretli Ürünlerimiz” kitabının çalışmalarına hız verildi.

Bitki sağlığı ve kontrol uygulamaları

Ocak - Haziran 2021 Döneminde Yürütülen Faaliyetler kapsamında yine; Ülkemizde yetiştirilen kültür bitkilerine arız 653 zararlı organizma ile yaklaşık 20 milyon ha alanda proje çalışmaları yürütülmekte. Bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalarla mücadele, bulaşma ve yayılmasını önleyici tedbirler, karantina uygulamalarıyla, meydana gelebilecek ürün ve kalite kayıplarının önlenmesi, yeterli ve güvenilir gıda arzının sağlanması, çevreyi ve ekosistemi destekleyen uygulamalar ve sürdürülebilir üretimin sağlanması ile önemli ölçüde ekonomik katkı amaçlanmakta.

2021 yılı süne mücadelesi çalışmaları kapsamında; 60 ilde 33,9 milyon dekar alanda 650 ekip, 2.000 teknik personel ile yapılan sürvey sonuçlarına göre 22 ilde 6.020.000 dekar alanda kimyasal mücadele yapıldı. Süne mücadelesinde 21.808.çiftçi eğitimi yapıldı.

Hayvan sağlığının korunması

Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Projesinin 2020 yılı bütçesi 70.940.000 TL olup, 81 İl Müdürlüğü, 8 Bölge Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlükleri, Şap Enstitüsü Müdürlüğü ile Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüklerine aktarılan ödenekler dışında Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünde hava aracı kiralama, inaktif kuduz aşısı alımı, yurtiçi ve yurtdışı geçici görevler için toplam 34.750.000 TL ödenek tutuldu.

Hayvan Hastalıkları Tazminatı 2021 yılı bütçesi 200.000.000 TL olup, Haziran ayı sonu itibariyle yaklaşık

95.000.000 TL destekleme ödemesi yapıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.