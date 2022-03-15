Bütçeden TMO’ya 4 ayda 4,4 milyar TL'lik transfer

Son 4 ayda merkezi yönetim bütçesinden Toprak Mahsulleri Ofisi'ne 4,4 milyar TL'lik transfer yapıldı.

Merkezi yönetim bütçesinden Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) yapılan cari transferde son aylarda ciddi artış görüldü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre Şubat ayında Bütçe'den TMO'ya aktarılan tutar 1,26 milyar TL oldu. Son 4 ayda TMO'ya aktarılan kaynağın toplamı 4,4 milyar TL'ye ulaştı.

2020'nin tamamında TMO'ya aktarılan toplam tutar 650 milyon lirada kalmıştı.

2019'da ise TMO'nun Hazine'den kaynak ihtiyacı oluşmamıştı.

İTHALAT ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Son aylarda Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ithalat çalışmalarına devam ettiği izlendi.

Son 4 ayda Ofis hububat ve yağlı tohum tarafında birçok ithalat ihalesi gerçekleştirdi. İthalat çalışmaları devam ederken Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle küresel hububat fiyatlarında da ciddi artışlar kaydedildi.

Mart başındaki buğday ithalatı ihalesinde verilen tekliflerde ton başına 167 dolara varan artış kaydedilmişti. Bunun üzerine Ofis, 435 binlik buğday ithalatı ihalesini 285 bin tona indirmişti.

MART AYI İÇİN DE İTHALAT İHALESİNE ÇIKIYOR

Son 4 ayda ithalat çalışmalarına devam eden TMO'da yeni ithalat ihaleleri de hız kesmeden sürüyor.

Bloomberg'e konuşan ticaret kaynakları ofisi buğday ithalatı için iki ayrı ihale açtığını belirtti.

Buna göre 270 bin tonluk ilk ihalede teklifler 17 Mart'a kadar toplanacak. İhalede teslimatların 25 Mart-22 Nisan tarihlerinde alınması öngörülüyor. Bu ihalede İskenderun, Mersin ve İzmir limanlarından 50'şer bin; Derince, Bandırma, Tekirdağ ve Samsun limanlarından 25'şer bin; Trabzon limanından ise 20 bin ton teslimat yapılması planlanıyor.

Ofisin açtığı ikinci ihalede ise 260 bin tonluk buğday ithalatı yapılması öngörülüyor. 18 Mart'a kadar tekliflerin açık kalacağı ihalede teslimatların 28 Mart-22 Nisan tarihlerinde yapılması isteniyor. Bu ihalede İskenderun limanından 75 bin; Mersin ve Samsun limanlarından 50'şer bin; İzmir, Bandırma ve Tekirdağ limanlarından 25'şer bin ve Trabzon limanından 10 bin ton buğday teslimatı planlanıyor. .