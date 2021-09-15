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TIMETURK / EKONOMİ / Bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri ağustosta 146 milyar 539 milyon lira, giderleri 105 milyar 703 milyon lira oldu.

2 Saat Önce
2021-09-15 12:09:20
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ağustosta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35 artarak 146 milyar 539 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 31,6 artışla 105 milyar 703 milyon liraya ulaştı.

Ocak-ağustos döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34,1 yükselerek 872 milyar 635 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 19,5 artarak 910 milyar 142 milyon liraya çıktı.

Böylece merkezi yönetim bütçesi ağustosta 40 milyar 837 milyon lira fazla, ocak-ağustos döneminde ise 37 milyar 507 milyon lira açık verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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