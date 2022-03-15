Bütçe Şubat'ta fazla verdi

Merkezi yönetim bütçesi şubat ayında 69,7 milyar TL fazla verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre şubat ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 200,8 milyar TL, bütçe gelirleri 270,6 milyar TL olarak gerçekleşti.



Şubat'ta faiz dışı fazla ise 100 milyar TL'nin üzerine çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, faiz dışı bütçe giderleri 157,1 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 113,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

HARCAMADA BEKLENMEYEN ARTIŞ

2022 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 750 milyar 957 milyon TL ödenekten şubat ayında 200 milyar 818 milyon TL gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 96 milyar 409 milyon TL harcama yapılmıştı. Şubat ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 108,3 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 7,2 iken 2022 yılında yüzde 11,5 oldu.

2022 GELİRLERDE ARTIŞ YILI OLDU

2021 yılı şubat ayında bütçe gelirleri 119 milyar 579 milyon TL iken 2022 yılının aynı ayında yüzde 126,3 oranında artarak 270 milyar 555 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin şubat ayı gerçekleşme oranı 2021 yılında yüzde 10,9 iken 2022 yılında yüzde 18,4 oldu.

TCMB TRANSFERİ BŪTÇEYE OLUMLU YANSIDI

Bütçe verilerinin öncü göstergesi olarak kabul edilen nakit bütçe dengesi de Şubat'ta 95,9 milyar TL faiz dışı ve 55,5 milyar TL'lik bütçe fazlasına işaret etmişti. Bu verilerde TCMB'nin kâr ve yedek akçe avans aktarımının 49,3 milyar TL gerçekleşmesi, toplam 38 milyar TL'lik KDV ve muhtasar ödemeleri tahsilatının Şubat ayına kayması ve 750 milyon TL özelleştirme geliri kaydedilmesinin etkili oldu. .