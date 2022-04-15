Bütçe martta 68.9 milyar TL açık verdi

Bütçe gelirleri martta 155 milyar 967 milyon lira, bütçe giderleri 224 milyar 939 milyon lira olarak hesaplandı. Böylece bütçe mart ayında 68 milyar 972 milyon lira açık verdi.