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TIMETURK / EKONOMİ / Bütçe kasımda 32 milyar lira fazla verdi

Bütçe kasımda 32 milyar lira fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, '2021 yılı Kasım ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 135,8 milyar TL, bütçe gelirleri 167,8 milyar TL oldu' açıklamasını yaptı.

3 Saat Önce
2021-12-15 11:26:16
Bütçe kasımda 32 milyar lira fazla verdi

2021 Kasım Ayı Merkezi bütçe gerçekleşmeleri raporu yayımlandı.

Merkezi yönetim bütçe dengesi kasımda 32 milyar TL, faiz dışı dengesi 47,3 milyar TL fazla verdi.

2021 yılı Kasım ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 135,8 milyar TL, bütçe gelirleri 167,8 milyar TL oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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