Bütçe kasımda 32 milyar lira fazla verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, '2021 yılı Kasım ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 135,8 milyar TL, bütçe gelirleri 167,8 milyar TL oldu' açıklamasını yaptı.
2021-12-15 11:26:16
2021 Kasım Ayı Merkezi bütçe gerçekleşmeleri raporu yayımlandı.
Merkezi yönetim bütçe dengesi kasımda 32 milyar TL, faiz dışı dengesi 47,3 milyar TL fazla verdi.
2021 yılı Kasım ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 135,8 milyar TL, bütçe gelirleri 167,8 milyar TL oldu.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)