Bütçe kasımda 32 milyar lira fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, '2021 yılı Kasım ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 135,8 milyar TL, bütçe gelirleri 167,8 milyar TL oldu' açıklamasını yaptı.