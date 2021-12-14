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TIMETURK / EKONOMİ / Bütçe görüşmesinde portakallı tepki

Bütçe görüşmesinde portakallı tepki

CHP Milletvekili Burak Erbay, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmesinde portakal üreticilerinin sorunlarına dikkat çekmek için bir kasa portakalı kürsüye döktü.

1 Saat Önce
2021-12-14 23:17:09
Bütçe görüşmesinde portakallı tepki

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerinde kürsüye bir kasa portakal ile çıktı. Burak Erbay, portakal üreticisi bir ailenin çocuğu olduğunu söyleyerek "Ben bu portakallar sayesinde okudum. Üretici zor durumda. Köylüler gübre alamıyor, ilaç alamıyorlar. Mersin'de limon üreticileri ağaçları kesiyorlar. Limon üreticisi bitmiş durumda. Şimdi sıra narenciye üreticisinde. Eğer Rusya ile görüşüp kapılar açılmazsa narenciye ağaçları da kesilmek zorunda kalacak" dedi.

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Erbay, konuşmasının ardından portakalları kürsüye döktü. Meclis Başkan Vekili Celal Adan, Erbay'ı uyararak "Bu yaptığınız doğru değil" dedi. CHP milletvekilleri Erbay'ı alkışlarken, AK Parti milletvekilleri de duruma tepki gösterdi. CHP milletvekilleri, kürsü önündeki portakalları toplayarak sıralarına götürdü.

MARKET ÜRÜNLERİYLE KÜRSÜYE ÇIKTI

CHP Tekirdağ Miletvekili İlhami Özcan Aygun da Meclis kürsüsüne mango, süt, yumurta, ay çiçek yağı, peynir, kahve gibi marketten aldığı ürünlerle çıktı. Aygun, malzemeleri kürsüye dizerek ürünlere gelen zamları okudu. Aygun, aldığı ürünlerin fişini gösterdikten sonra bunları alışveriş filesine koyarak kürsüden ayrıldı. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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