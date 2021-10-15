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TIMETURK / EKONOMİ / Bütçe 61,1 milyar lira açık verdi

Bütçe 61,1 milyar lira açık verdi

Bütçe gelirleri eylülde 117,9 milyar lira, giderleri 141,5 milyar lira olarak hesaplandı.

6 Saat Önce
2021-10-15 12:01:05
Bütçe 61,1 milyar lira açık verdi

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri eylülde 117 milyar 921 milyon lira, giderleri 141 milyar 507 milyon lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, eylülde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,4 artarak 117 milyar 921 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 30,3 artışla 141 milyar 507 milyon liraya ulaştı.

Ocak-eylül döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35,8 yükselerek 990 milyar 557 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 20,9 artarak 1 trilyon 51 milyar 650 milyon liraya çıktı.

Böylece merkezi yönetim bütçesi eylülde 23 milyar 586 milyon lira, ocak-eylül döneminde ise 61 milyar 93 milyon lira açık verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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