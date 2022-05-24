Bursa'da ekmeğe ne kadar zam geldi? Bursa'da ekmek kaç TL? BESAŞ ekmeğe ne kadar zam geldi?
Bursa'da ekmeğe ne kadar zam geldi? Ekmek fiyatlarına Bursa'da zam geldiği açıklandı. Vatandaşların merakla araştırdığı ekmek zammının detaylarını sizler için derledik. Bursa'da ekmek kaç TL? BESAŞ ekmeğe ne kadar zam geldi? İşte detaylar...
2022-05-24 16:31:37
Ekmek fiyatlarına Bursa'da zam geldiği açıklandı. Vatandaşların merakla araştırdığı ekmek zammının detaylarını sizler için derledik. Bursa'da ekmek kaç TL? BESAŞ ekmeğe ne kadar zam geldi? İşte detaylar...
Bursa'da ekmeğe ne kadar zam geldi?
Normal ekmeği 3 lirada tutan BESAŞ, 5 liradan satılan tam buğday ekmeğin fiyatını 6,5 lira, 4,5 liradan satılan kepekli ekmeğin fiyatını 5 lira, 10,5 liraya satılan köy ekmeğin fiyatını 13,5 lira, 12,5 liradan satılan siyez ekmeğin fiyatını da 15 lira yaptı.
BESAŞ ekmeğe ne kadar zam geldi?
Zam sonrasında ekmek fiyatları;
Tam Buğday Ekmek 6,5 TL
Çavdar Ekmeği 6 TL
Tam Tahıllı Ekmek 6,75 TL
Kepekli Ekmek 5 TL
Yulaflı Ekmek 6,75 TL
Köy Ekmeği (1000 Gr.) 13,5 TL
Ayçekirdekli Ekmek 8 TL
Ruşeymli Ekmek 6,5 TL
Organik Siyez Tam Buğday Ekmeği 15 TL oldu. .
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