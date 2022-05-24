Bursa'da ekmeğe ne kadar zam geldi? Bursa'da ekmek kaç TL? BESAŞ ekmeğe ne kadar zam geldi?

Bursa'da ekmeğe ne kadar zam geldi? Ekmek fiyatlarına Bursa'da zam geldiği açıklandı. Vatandaşların merakla araştırdığı ekmek zammının detaylarını sizler için derledik. Bursa'da ekmek kaç TL? BESAŞ ekmeğe ne kadar zam geldi? İşte detaylar...