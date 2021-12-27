Burhanettin Bulut kimdir? Burhanettin Bulut nereli kaç yaşında? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) aralarında Burhanettin Bulut'un da olduğu 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından Burhanettin Bulut'un kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. BDDK'nın diğer suç duyurusunda bulunduğu kişilerin isimleri ise şöyle; Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Emin Çapa, Selçuk Heçer...

Burhanettin Bulut kimdir? Burhanettin Bulut nereli kaç yaşında? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) aralarında Burhanettin Bulut'un da olduğu 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından Burhanettin Bulut'un kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. BDDK'nın diğer suç duyurusunda bulunduğu kişilerin isimleri ise şöyle; Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Emin Çapa, Selçuk Heçer...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 5 isim hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda bulunulan isimle arasında Burhanettin Bulut da yer alıyor. BDDK'nın suç duyurusundan sonra Burhannetin Bulut'un kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Burhanettin Bulut'un hayatı ve biyografisi...

Burhanettin Bulut kimdir?

Burhanettin Bulut 25 Ağustos 1970 yılında Bitlis'te dünyaya geldi.

Burhanettin Bulut Türk siyasetçidir.

27. Dönem CHP, Adana milletvekili olan Burhanettin Bulut aynı zamanda TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesidir.

1992 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun olan Burhanettin Bulut 1993 yılında Adana'da eczane açarak mesleğini sürdürdü.,

Çukurova Kent Konseyi Kurucu Yürütme Kurulu Üyeliği yanı sıra 1999 yılından bu yana CHP'nin il ve ilçe örgütlerinde aktif görev aldı.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Çukurova Belediye Meclis Üyesi oldu.

Görevinden, CHP, Adana İl Başkanı olarak atanması üzerine ayrıldı. 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde 5. sıra milletvekili adayı oldu.

Bulut, 24 Haziran 2018 seçimlerinde CHP, Adana Milletvekili olarak TBMM'ye girdi.

BDDK'dan suç duyurusu

TRT Haber'in BDDK kaynaklarından edindiği bilgiye göre, "Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz" maddesine aykırılıktan Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.