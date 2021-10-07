Burger Swap nedir? Burger Swap ne kadar? Burger Swap nereden alınır? Kripto para piyasası son günlerde oldukça hareketli. Çin'den gelen olumsuz haberlerle sarsılan bitcoin son haftalarda yükselişini sürdürerek yatırımcısını güldürdü. Bitcoin ile birlikte alt coinler de değer kazandı. Burger Swap da son bir kaç günde yüzde yüze yakın değer kazandı. Burger Swap'a yatırım yapanlar ani yükseliş karşısında hem sevindi hem de şaşırdı. Burger Swap'a yatırım yapmak isteyenler Burger Swap nasıl alınır sorusuna yanıt arıyor.

Burger Swap nedir? Burger Swap ne kadar? Burger Swap nereden alınır? Kripto para piyasası son günlerde oldukça hareketli. Çin'den gelen olumsuz haberlerle sarsılan bitcoin son haftalarda yükselişini sürdürerek yatırımcısını güldürdü. Bitcoin ile birlikte alt coinler de değer kazandı. Burger Swap da son bir kaç günde yüzde yüze yakın değer kazandı. Burger Swap'a yatırım yapanlar ani yükseliş karşısında hem sevindi hem de şaşırdı. Burger Swap'a yatırım yapmak isteyenler Burger Swap nasıl alınır sorusuna yanıt arıyor.

Burger Swap son günlerin en popüler kripto parası olarak dikkatleri çekmeye başladı. Hızlı bir yükseliş eğlimine giren Burger Swap yatırımcısının yüzünü güldürdü. Parasını Burger Swap'a yatıranlar sadece bir kaç günde prasını 2'ye katladı. Uzun zamanlı yatırım yapanlar ise daha daha şanslı. Burger Swap'a yaatırım yapmak isteyen yatırımcılar Burger Swap nedir? Burger Swap ne kadar? Burger Swap nereden alınır? sorularına yanıt arıyor. İşte Burger Swap hakkında detaylar...

Burger Swap nedir

BurgerSwap, akıllı sözleşmeler yoluyla herhangi bir merkezi varlığın kontrolü olmadan inşa edilen Binance Akıllı Zincir üzerindeki ilk demokratikleştirilmiş merkezi olmayan AMM'dir.

BurgerSwap, otomatik piyasa yapıcı (AMM) modelini kullanan bir merkeziyetsiz borsa (DEX) olarak çalışır.

BurgerSwap topluluk için oluşturulmuş ve büyümesi varsayılan olarak büyük ölçüde topluluğa bağlı olacaktır. BurgerSwap, yönetişimin isteğe bağlı değil zorunlu olduğu anlamına gelen “demokratikleştirilmiş merkezi olmayan değişim” kavramını vurgular. Kuralları kullanıcılar koyar. BurgerSwap, Binance Smart Chain üzerine kurulu DEMAX merkezi olmayan finans platformuna dayalı olarak geliştirilmiştir ve şeffaf oylama yoluyla topluluk tarafından parametrelerin değiştirilmesine izin veren demokratik merkezi olmayan mekaniklerle bir takas mekanizması sağlar. BurgerSwap ile, herhangi bir kullanıcının işlem ücretlerini, blok ödüllerini ve borsanın diğer sistem parametrelerini ayarlamak için teklifler oluşturması mümkün olabilir ve BURGER tokenlerini stake eden herhangi bir kullanıcı bir teklifi geçmek veya reddetmek için oy kullanabilir.

Burger Swap ne kadar?

Burger Swap son günlerde beklenmedik şekilde yükseliş gösterdi. Ağustos 2021 yılında hızlı bir yükseliş gösteren Burger Swap bir kaç hafta içinde de hılzı bir düşüş eğlmine girmişti. Burger Swap son günlerde yeniden şahlandı. Burger Swap bir kaç gün içinde iki katı değer kazandı. 7 Ekim 2021 tarihi itibari ile Burger Swap 46.07 TL'den işlem görüyor.

Burger Swap nereden alınır?

Burger Swap binance smart chain'i kullanabiliyor. Burger Swap'ın kendisine ait bir borsası var. Burger Swap almak iseyenler kripto para borsasına girerek Burger Swap alımına başlyabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.