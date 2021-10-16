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TIMETURK / EKONOMİ / Burdur'da deneme amaçlı kenevir üretiminde yüksek verim

Burdur'da deneme amaçlı kenevir üretiminde yüksek verim

Burdur'un Gölhisar ilçesinde özel bir firma tarafından deneme amaçlı iki yıldır üretilen kenevirin, yüksek verim elde edilmesi üzerine sanayide kullanılması hedefleniyor.

13 Saat Önce
2021-10-16 16:33:29
Burdur'da deneme amaçlı kenevir üretiminde yüksek verim

Burdur'un da aralarında bulunduğu 20 ile kenevir üretim izni verilmesinin ardından Gölhisar ilçesinde geçen yıl 10, bu yıl 17 dekar alanda ekilen kenevir verimiyle yüz güldürüyor.

Üreticisi tarafından "yeşil altın" olarak nitelendirilen ve sanayide tohumu, lifi, sapı ve kökü ayrı ayrı değerlendirilen kenevir hasadına Burdur'da üretime öncülük eden firma, Ar-Ge çalışmaları yürütülerek ürünü işleyecek tesis kurmayı hedefliyor.

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İlçede kenevir üreten şirketin yönetim kurulu üyesi Fatih Oral, kenevir üretimi için çalışma yapan üniversitelerle görüştüklerini söyledi. İki yıldır kenevir ekimi yaptıklarına değinen Oral, bu yıl tohumluk ve liflik türlerde ayrı ayrı denemelerde bulunduklarını dile getirdi.

Kenevirin ekimi sırasında bir kere gübre kullanıldığını, daha sonraki süreçte hiçbir ilaç kullanılmadığını vurgulayan Oral, "Bir pamuk bitkisinin yetiştirilmesine göre dörtte bir oranında su kullanılıyor. Kenevirin diğer bir özelliği de bataklıkları kurutmasıdır. Kenevir kökleriyle yerin altında havalandırma sağladığı için aslında bir sonraki hasat dönemine tarlayı hazırlıyor." diye konuştu.

"Dönüm başına 120 ile 150 kilogram arasında tohum aldık"

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Oral, bölgenin kenevir ekimi için verimli topraklara sahip olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Biz geçen sene hasat yaptığımızda dönüm başına 120 ile 150 kilogram arasında tohum aldık. Diğer illerde 30 ile 60 kilogram arasında almışlar. Keneviri iki yıldır yetiştirmemizin ana sebebi tamamen Ar-Ge çalışmasıdır. Bu doğrultuda bu ürüne yönelik ne tür üretimler, imalatlar ve sanayi tesisleri kurulacağı yönünde sürekli araştırma içindeyiz. Bu araştırmalarımızı bu yıl sonuçlandırırsak, hemen yatırımlarımıza başlayacağız."

Kenevir yetiştirmeye başlayınca bitkinin doğru kullanılmasının ne kadar önemli olduğunu anladıklarını belirten Oral, "Ülkemizde kenevir üretimi artırılarak, sanayide kullanılmaya başlanması konusunda hep birlikte hareket etmeliyiz." dedi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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