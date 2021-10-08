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TIMETURK / EKONOMİ / Bugün hesaplara yatıyor! 20 milyon liraya yakın destek ödemesi

Bugün hesaplara yatıyor! 20 milyon liraya yakın destek ödemesi

Destek ödemeleri kapsamında toplam 19 milyon 408 bin lira bugün üreticilerin hesaplarına aktarmaya başlıyor.

25 Dakika Önce
2021-10-08 09:40:42
Bugün hesaplara yatıyor! 20 milyon liraya yakın destek ödemesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilerin bazı destek ödemelerinin bugün hesaplara aktarılmaya başlanacağını duyurdu.

Pakdemirli, Twitter hesabından üreticileri desteklemeye devam ettiklerini belirtti. Bakan Pakdemirli şu paylaşımda bulundu:

"Hububat, baklagil dane mısır desteği kapsamında 4 milyon 362 bin lira, sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 11 milyon 613 bin lira, mazot gübre desteği kapsamında 2 milyon 237 bin lira, sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 570 bin lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 624 bin lira olmak üzere toplam 19 milyon 408 bin liralık destek ödemelerini üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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