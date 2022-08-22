Bugün altın ne kadar? Altın düştü mü, çıktı mı? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın yükseldi mi?

Altın fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar güncel altın fiyatlarını araştırıyorlar. Peki gram altın çıktı mı? Çeyrek altın düştü mü? Altın ne kadar oldu? İşte 22 Ağustos altın fiyatları…