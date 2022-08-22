Bugün altın ne kadar? Altın düştü mü, çıktı mı? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın yükseldi mi?
Altın fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar güncel altın fiyatlarını araştırıyorlar. Peki gram altın çıktı mı? Çeyrek altın düştü mü? Altın ne kadar oldu? İşte 22 Ağustos altın fiyatları…
2022-08-22 09:41:22
Yatırımcılar ve diğer bütün vatandaşlar güncel altın fiyatlarını merak ediyorlar. Altın düştü mü yükseldi mi araştıranlar bugün altın ne kadar sorusuna yanıt arıyorlar. İşte gram altın düştü mü, çeyrek altın ne kadar oldu sorularının cevabı…
Güncel altın fiyatları
Gram altın ne kadar?
Alış: 1.015,02 TL
Satış: 1.015,20 TL
Çeyrek altın ne kadar?
Alış: 1.666,00 TL
Satış: 1.684,00 TL
Cumhuriyet altını ne kadar?
Alış: 6.648,00 TL
Satış: 6.716,00 TL
ONS ne kadar?
Alış: 1.742,53 TL
Satış: 1.742,87 TL
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