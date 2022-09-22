Bugün altın ne kadar? 22 Eylül Perşembe güncel altın fiyatları kaç para?

Bugün altın ne kadar? FED faiz kararının ardından en çok merak edilen konu, uluslararası piyasa oldu. Peki ama ülkemizde dolar ve altın ne kadar oldu? 22 Eylül Perşembe güncel altın fiyatları kaç para? İşte güncel altın ve dolar fiyatı.

Bugün altın ne kadar? FED faiz kararının ardından en çok merak edilen konu, uluslararası piyasa oldu. Peki ama ülkemizde dolar ve altın ne kadar oldu? 22 Eylül Perşembe güncel altın fiyatları kaç para? İşte güncel altın ve dolar fiyatı. Bugün altın ne kadar? Gram altın 979,31 TL'den işlem görüyor.

TL'den işlem görüyor. 22 ayar bilezik 906,74 TL'den işlem görüyor.

TL'den işlem görüyor. Cumhuriyet altını 6.488,00 TL'den işlem görüyor.

TL'den işlem görüyor. Yarım altın 3.245,00 TL'den işlem görüyor.

TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın 1.627,00 TL'den işlem görüyor.

TL'den işlem görüyor. 18 ayar altın 714,95 TL'den işlem görüyor. Dolar bugün ne kadar? 22 Eylül Perşembe günü dolar ülkemizde 18,35 TL'den işlem görüyor. .