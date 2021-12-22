Bugün altın ne kadar? 22 Aralık altın fiyatları | Gram altın çeyrek altın ve tam altın ne kadar oldu?

22 Aralık Çarşamba altın fiyatları merak konusu oldu. Haftanın ilk gününe düşüşle başlayan altının yönü aşağı seyrediyor. Peki ama bugün altın ne kadar? Gram altın, tam altın, yarım altın ve çeyrek altın kaç para? Altın düşmeye devam edecek mi? İşte merak edilen detaylar...