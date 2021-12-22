Bugün altın ne kadar? 22 Aralık altın fiyatları | Gram altın çeyrek altın ve tam altın ne kadar oldu?
22 Aralık Çarşamba altın fiyatları merak konusu oldu. Haftanın ilk gününe düşüşle başlayan altının yönü aşağı seyrediyor. Peki ama bugün altın ne kadar? Gram altın, tam altın, yarım altın ve çeyrek altın kaç para? Altın düşmeye devam edecek mi? İşte merak edilen detaylar...
2021-12-22 09:38:51
22 Aralık Çarşamba altın fiyatları merak konusu oldu. Haftanın ilk gününe düşüşle başlayan altının yönü aşağı seyrediyor. Peki ama bugün altın ne kadar? Gram altın, tam altın, yarım altın ve çeyrek altın kaç para? Altın düşmeye devam edecek mi? İşte merak edilen detaylar...
Bugün altın ne kadar?
Altının ons fiyatı 1.787'lere kadar düştü. Geçtiğimiz hafta da gram altın 1023 lira seviyesine ulaşırken bugün 720 lira bandında değişkenlik gösteriyor.
22 Aralık altın fiyatları
Gram altın
- Alış fiyatı: 720,02
- Satış fiyatı: 720,18
22 ayar bilezik gramı
- Alış fiyatı: 663,01
- Satış fiyatı: 719,94
Cumhuriyet altını
- Alış fiyatı: 4.691,00
- Satış fiyatı: 5.086,00
Yarım altın
- Alış fiyatı: 2.345,00
- Satış fiyatı: 2.535,00
Çeyrek altın
- Alış fiyatı: 1.173,00
- Satış fiyatı: 1.271,00
18 ayar altın gramı
- Alış fiyatı: 525,62
- Satış fiyatı: 525,73
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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