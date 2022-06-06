Bugün altın fiyatları son dakika ne kadar? 6 Haziran Pazartesi güncel kapalıçarşı altın fiyatları

Bugün altın fiyatları son dakika ne kadar? Yatırım yapmak isteyenlerin yakından takip ettiği altın fiyatlarını sizler için derledik. Peki ama gram altın, tam altın, reşat altın, 22 ayar ve 18 ayar altın gramı 6 Haziran günü ne kadar arttı veya azaldı? İşte güncel kapalıçarşı altın fiyatları...

Yatırım yapmak isteyenlerin yakından takip ettiği altın fiyatlarını sizler için derledik. Peki ama gram altın, tam altın, reşat altın, 22 ayar ve 18 ayar altın gramı 6 Haziran günü ne kadar arttı veya azaldı? İşte güncel kapalıçarşı altın fiyatları...

Bugün altın fiyatları son dakika ne kadar?

Altın fiyatları geçtiğimiz haftaya göre bir hayli yükseldi. Ekonomistlerin yorumlarına göre yaz mevsimiyle doğru orantılı olarak altın yükselmeye devam edecek.

Gram altın

Alış fiyatı: 987,20 TL

Satış fiyatı: 987,34 TL

22 ayar bilezik

Alış fiyatı: 899,07 TL

Satış fiyatı: 905,01 TL

Cumhuriyet altını

Alış fiyatı: 6.429,00 TL

Satış fiyatı: 6.483,00 TL

Yarım altın

Alış fiyatı: 3.217,00 TL

Satış fiyatı: 3.251,00 TL

Çeyrek altın

Alış fiyatı: 1.609,00 TL

Satış fiyatı: 1.626,00 TL

Reşat altın

Alış fiyatı: 6.461,47 TL

Satış fiyatı: 6.515,95 TL

18 ayar altın gramı

Alış fiyatı: 720,65 TL

Satış fiyatı: 720,76 TL

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