Bugün altın fiyatları son dakika ne kadar? 6 Haziran Pazartesi güncel kapalıçarşı altın fiyatları
Bugün altın fiyatları son dakika ne kadar? Yatırım yapmak isteyenlerin yakından takip ettiği altın fiyatlarını sizler için derledik. Peki ama gram altın, tam altın, reşat altın, 22 ayar ve 18 ayar altın gramı 6 Haziran günü ne kadar arttı veya azaldı? İşte güncel kapalıçarşı altın fiyatları...
2022-06-06 10:31:37
Yatırım yapmak isteyenlerin yakından takip ettiği altın fiyatlarını sizler için derledik. Peki ama gram altın, tam altın, reşat altın, 22 ayar ve 18 ayar altın gramı 6 Haziran günü ne kadar arttı veya azaldı? İşte güncel kapalıçarşı altın fiyatları...
Bugün altın fiyatları son dakika ne kadar?
Altın fiyatları geçtiğimiz haftaya göre bir hayli yükseldi. Ekonomistlerin yorumlarına göre yaz mevsimiyle doğru orantılı olarak altın yükselmeye devam edecek.
Gram altın
- Alış fiyatı: 987,20 TL
- Satış fiyatı: 987,34 TL
22 ayar bilezik
- Alış fiyatı: 899,07 TL
- Satış fiyatı: 905,01 TL
Cumhuriyet altını
- Alış fiyatı: 6.429,00 TL
- Satış fiyatı: 6.483,00 TL
Yarım altın
- Alış fiyatı: 3.217,00 TL
- Satış fiyatı: 3.251,00 TL
Çeyrek altın
- Alış fiyatı: 1.609,00 TL
- Satış fiyatı: 1.626,00 TL
Reşat altın
- Alış fiyatı: 6.461,47 TL
- Satış fiyatı: 6.515,95 TL
18 ayar altın gramı
- Alış fiyatı: 720,65 TL
- Satış fiyatı: 720,76 TL
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