Buğday ve arpa için ne kadar destek verilecek? Buğday ve arpa üreticilerine TMO prim desteği nedir? Devlet buğday ve arpaya destek mi veriyor? Yapılan açıklamaya göre, çiftçilere buğday için kilogram başına 1 lira, arpa için kilogram başına 0,50 lira destek verilecek. İşte detaylar...

Buğday ve arpa için ne kadar destek verilecek? Buğday ve arpa üreticilerine TMO prim desteği nedir? Devlet buğday ve arpaya destek mi veriyor? Yapılan açıklamaya göre, çiftçilere buğday için kilogram başına 1 lira, arpa için kilogram başına 0,50 lira destek verilecek. İşte detaylar...

Buğday ve arpa için ne kadar destek verilecek?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı arpa ve buğday üreticilerine, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım primi desteği ödenecek. Buna göre, bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olarak arpa ve buğday üretimi yapan, ürettikleri ürünlerini TMO'ya satan ve bu satışlarını alım satım belgesi ile belgelendiren çiftçilere, buğday için kilogram başına 1 lira, arpa için kilogram başına 0,50 lira "TMO Alım Primi Desteği" ödemesi yapılacak.

Buğday ve arpa üreticilerine TMO prim desteği nedir?

Bu yıl üretilerek satışı yapılan desteğe esas ürünlere, tarımsal veriler ve Uydu Tabanlı Parsel Tanımlama Modeli'ne göre belirlenen verim değerlerinin maksimum iki katına kadar ve alım satım belgesinde yer alan miktar esas alınarak destekleme ödemesi yapılacak. Desteklemeden yararlanan üreticiler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2022 üretim yılında verilecek diğer desteklerden de faydalandırılacak. Destekleme ödemesinde, 6 Haziran ile 1 Eylül tarihlerinde TMO'ya ürün satışlarını gösteren alım satım belgeleri dikkate alınacak.

Buğday ve arpa desteği ne zaman verilecek?

Destekleme ödemeleri, Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerince ÇKS'ye göre oluşturulacak icmaller esas alınarak Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak. Ödemeler, bütçe imkanları dahilinde 2022 yılı içinde Bakanlık bütçesinden banka aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Tarım ve Orman Bakanı tarafından yürütülecek karar, 6 Haziran'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

(AA)