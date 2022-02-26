Buğday tarım emtiası nasıl satın alınır?

Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş, Timetürk için“Yatırım nasıl yapılır? ELÜS hesabı nedir? Buğday tarım emtiası nasıl alınır?” konularını anlattığı bir yazı kaleme aldı.

Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş, Timetürk'e özel kaleme aldığı yazıda, “Buğday tarım emtiasına yatırım yapmaya karar verdiyseniz yapmanız gereken ilgili bir bankadan ‘ELÜS' hesabı açmak.. ELÜS hesapları daha sonra TÜRİB yani Türkiye Ürün İhtisas Borsası'na ‘gerçek kişi' olarak kayıt olabilirsiniz. Açtığınız ELÜS hesabınız aracılığıyla ve de TÜRİB üyeliğinizle artık buğday alıp satabilir, isterseniz Ticaret Bakanlığı lisanslı depolarda bekletebilir ve veya depolara gidip fiziki şekilde buğdayınızı teslim alabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

İşte İslam Memiş'in yazısının tamamı:

2020'de farkındalığını oluşturduğum tarım emtiaları son 6 aydır tüm dünya basınında tartışılıyor.

Kuraklık, enflasyon ve kovid-19 süreci, tarım emtialarının önemini dünyaya bir kez daha göstermiştir.

2020-2021 yıllarında başta Çin ve bazı ülkeler buğday gibi tarım emtialarını fiziki olarak stokladı.

O zamanlar fiyatlar bugünkü kadar yüksek değildi.

Zaten yükseleceği için farkındalık çalışmam olmuştu.

Her ne kadar bugünlerde tüm manşetler tarım emtialarının rekor kırdığından bahsetse de, yeni fiyatlamaları görünce manşet tazelemek zorunda kalacaklarını şimdiden belirtmek isterim.

Yeni dünya düzeni her ne kadar teknolojiye önem verse de, tarım dünyanın omuruliğidir.

Kırılması halinde hayatın tadı gider.

Gelenekçi yatırım araçlarından hariç modern sistemi mantıklı bir şekilde kullanmanın çok önemli olduğunu gözlemliyorum.

Tarım emtiaları uyarılarımı dikkate alan, yatırımlarını yapan, farkındalığı oluşanlara ne mutlu.

Peki, hiç farkındalığı olmamış, tarım emtialarını ilk kez duyan, yatırım yapacak olanlar ne yapmalı?

Yatırım Nasıl Yapılır?

ELÜS hesabı nedir?

Buğday Tarım Emtiası nasıl alınır?

Gündemde altın, gümüş, platin gibi değerli emtialar, bakır gibi yıldızının parlayacağı iddiaları olan metaller, borsada temettü veren ya da vermeyen hisseler gibi çok çeşitli yatırım araçları ilgilisi olmayanların bile menziline girmeye başlamışken, tarım emtiaları da fiyat artışı nedeniyle konuşulmaya yeniden başlamış durumdadır. Birçok insan yatırımın temel mantığını yeni yeni kavramaya başlamıştır. Yatırım denildiğinde akla profesyonel trader yani kısa vadede sürekli yukarıda sayılan yatırım araçlarını alıp satan ve bu emtia ve araçların yeri geldiğinde saatlik fiyat oynaklıklarından kâr eden insanların ticareti akla gelmemelidir. Bu insanlar işlerinde profesyonel olan, dünyadan ve Türkiye'den çokça haber kaynağına sahip, belki diğer başka profesyonel finans yatırım danışmanlığı hizmetlerinden yararlanan ticaret adamlarıdır. Bu insanların geceleri de gündüzleri de bu alım satımları takip ile geçer. Çok ciddi emek ve zaman harcayan, birçok kanaldan enformasyon alan bu insanlar bile yeri geldiğinde ciddi zarara uğrar ki küçük yatırımcılar bu insanların yaptığı işi başaramaz ve zarar eder. Başarısız olurlar çünkü yılların emeği, tecrübesi, bilgisi ve profesyonelliği kısa vadeli alım satımdaki başarının anahtarıdır. Küçük yatırımcı yatırım araçları alıp satmayı profesyonel bir meslek olarak yapmadığı için belki de bu tüccarların kabiliyetine onlarca yıl zaman geçse bile ulaşamayacaktır.

Küçük yatırımcılar ve yatırım araçlarını yeni yeni tanıyanlar için ‘' yatırım'' orta ve uzun vadeli olur çünkü az miktarda olan parasını korumak isteyen küçük yatırımcı kısa vadeli sert dalgalarla baş edemez, genellikle acil şekilde paraya ihtiyacı olur, yatırımı zarardayken parasını çekmek zorunda kalabilir, hatta kısa dönem sert dalgalı fiyatlar onu panikletebilir ve yine zarardayken elinden yatırım aracını çıkarabilir.

Tasarruf yapmak isteyenler, gerçek yatırım yapmak isteyenler kısa dönemli yatırım aracı ticareti yerine uzun bir dönem ihtiyacı olmayacağını bildiği nakdini, hedef belirlediği fiyâta-kâra ulaşmak amacıyla, yatırım araçları aracılığıyla saklar. Buğday tarım emtiasına yatırım yapmaya karar verdiyseniz yapmanız gereken ilgili bir bankadan ‘' ELÜS'' hesabı açmak. Devlet memurların büyük kısmı Vakıflar Bankası'ndan maaş müşteri olduğu için belirtmek gerekir ki Vakıflar Bankası'nın ELÜS hesabı hizmeti yoktur. Başka bir kamu bankamız olan Ziraat Bankası'nın ELÜS hesabı hizmeti vardır. Hesaplarını kamu bankalarında tutmak isteyen insanlar için bunu belirtmiş olalım. Açılımı ‘' elektronik ürün senedi‘' olan ELÜS hesapları daha sonra TÜRİB yani Türkiye Ürün İhtisas Borsası'na ‘' gerçek kişi'' olarak kayıt olabilirsiniz. Açtığınız ELÜS hesabınız aracılığıyla ve de TÜRİB üyeliğinizle artık buğday alıp satabilir, isterseniz Ticaret Bakanlığı lisanslı depolarda bekletebilir ve veya depolara gidip fiziki şekilde buğdayınızı teslim alabilirsiniz. Böylelikle profesyonellik gerektiren ve profesyoneller için bile çok riskli olan forex-kaldıraçlı işlemler aracılığıyla tarım emtialarına yatırım yapmak zorunda kalmaz ve strese girmeden tarım emtiası yatırımı yapabilirsiniz.Cep telefonuna indirdiğiniz uygulama ile alım-satım ve fiyat takibi yapabilirsiniz. Uygulamayı indirdikten sonra ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz.

İşin en güzel tarafı da lisanslı depolardan fiziki olarak alabilmenizdir. Bugün fiyat artışı konuşuyor ancak çok yakında buğday bulamayacak olmamızın önemi o gün anlaşılacak. Bugün kıtlık ekonomisi insanlara komik gelse de, yarın tedbirini alan ne kadar mantıklı bir iş yaptığını görmüş olacak. Sadece buğday değil, bir çok tarım emtiasına yatırım yapabilirsiniz.

Bu konunun detayını Mehmet DAĞLI'nın YouTube kanalından izleyerek tüm adımları izleyerek takip edebilirsiniz.Linkini sizinle paylaşıyorum https://youtu.be/kQfv_mUwpkE .