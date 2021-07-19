Buğday fiyatları neden yüksek?
Kuzey Amerika’dan Avrupa’ya olumsuz hava koşulları buğday fiyatlarının Aralık 2012’den beri en yüksek seviyeye çıkmasında etkili oldu
2021-07-19 10:57:56
Avrupa'nın bazı bölgelerindeki aşırı yağışlar ve Kuzey Amerika'daki kavurucu sıcaklar tarım alanlarına zarar verdi. Bazı kilit önemdeki bölgelerde daha koşulların kötüleşebileceği ifade ediliyor.
Bloomberg Ht'nin aktardığı habere göre ABD Tarım Bakanlığı cuma günü Çin'e 134 bin ton yumuşak kırmızı buğday ihracatı yapıldığını açıkladı.
Öte yandan SovEcon'un da aralarında bulunduğu analistler en büyük ihracatçı Rusya'nın rekolte tahminini düşürdü.
Olumsuz hava şartları nedeniyle Minneapolis'te buğday fiyatları 8 yıldan fazla sürenin, Chicago'da 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı.
Chicago Borsasında Eylül vadeli buğday yüzde 2 artışla bushel başına 7,06 dolar, Eylül vadeli Minneapolis buğdayı yüzde 2.9 artışla bushel başına 9.43 dolar oldu.
Çin'in Dalian Emtia Borsasında Eylül vadeli soya fasulyesi yüzde 0.4 düşerek ton başına 5,918 Yuan'a geriledi.
Eylül vadeli mısır yüzde 1.7 düşerek 2,530 yuan/ton oldu.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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