DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Çift kol nakli yapılan hastayla ilgili yeni gelişme
Buğday fiyatları neden yüksek?
MSB: 5 PKK'lı terörist ATAK helikopterleriyle etkisiz hale getirildi
Antalyaspor'dan İsmail Köybaşı hamlesi
'Haşlanmış kurbağa sendromu'
Konyaspor transfer haberleri | Konyaspor kiminle anlaştı, kimi transfer etti?
Yasaklar bitti, nikah rekoru kırıldı
Mevlüt Çavuşoğlu: 172 bin vatandaşımız dün Bulgaristan’a giriş yaptı
Kırıkkale'de 8 kişi mantardan zehirlendi
Şirketlerden enflasyon uyarıları
Tüketici güveninde düşüş
'Bilim adamlarının açıklamasından sonra o gün bugündür, içimde bir kurt vardı'
İyi Günde Kötü Günde izle | İyi Günde Kötü Günde dizisi bitti mi?
Bir dediği öbürünü tutmuyor
Türkiye Finans, Türkiye’nin en etik şirketleri arasına girdi

TIMETURK / EKONOMİ / Buğday fiyatları neden yüksek?

Buğday fiyatları neden yüksek?

Kuzey Amerika’dan Avrupa’ya olumsuz hava koşulları buğday fiyatlarının Aralık 2012’den beri en yüksek seviyeye çıkmasında etkili oldu

15 Dakika Önce
2021-07-19 10:57:56
Buğday fiyatları neden yüksek?

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Avrupa'nın bazı bölgelerindeki aşırı yağışlar ve Kuzey Amerika'daki kavurucu sıcaklar tarım alanlarına zarar verdi. Bazı kilit önemdeki bölgelerde daha koşulların kötüleşebileceği ifade ediliyor.

Bloomberg Ht'nin aktardığı habere göre ABD Tarım Bakanlığı cuma günü Çin'e 134 bin ton yumuşak kırmızı buğday ihracatı yapıldığını açıkladı.

Öte yandan SovEcon'un da aralarında bulunduğu analistler en büyük ihracatçı Rusya'nın rekolte tahminini düşürdü.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Minneapolis'te buğday fiyatları 8 yıldan fazla sürenin, Chicago'da 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Chicago Borsasında Eylül vadeli buğday yüzde 2 artışla bushel başına 7,06 dolar, Eylül vadeli Minneapolis buğdayı yüzde 2.9 artışla bushel başına 9.43 dolar oldu.

Çin'in Dalian Emtia Borsasında Eylül vadeli soya fasulyesi yüzde 0.4 düşerek ton başına 5,918 Yuan'a geriledi.

Eylül vadeli mısır yüzde 1.7 düşerek 2,530 yuan/ton oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH