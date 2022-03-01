Buğday fiyatları ne kadar arttı? Rusya Ukrayna savaşı buğday fiyatlarını vurdu. Ukrayna buğday bakımından oldukça zengin bir ülkeydi. Türkiye tüketilen buğdayın yüzde 80'ini Ukrayna'dan temin ediyordu. Savaşın ilk aşamasında buğday fiyatlarında artış olacağı belli olmuştu. Peki ama buğday fiyatları ne kadar arttı?

Rusya Ukrayna savaşı buğday fiyatlarını vurdu. Ukrayna buğday bakımından oldukça zengin bir ülkeydi. Türkiye tüketilen buğdayın yüzde 80'ini Ukrayna'dan temin ediyordu. Savaşın ilk aşamasında buğday fiyatlarında artış olacağı belli olmuştu. Peki ama buğday fiyatları ne kadar arttı?

Buğday fiyatları ne kadar arttı?

TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin toplam buğday ve buğday ürünleri ithalatında Rusya'nın payı yüzde 66, Ukrayna'nın payı ise yüzde 18,5 düzeyinde gerçekleşti.

Yapılan açıklamalara göre şu an buğday sıkıntısı yüzünden fiyatlarda yüzde 6'lık bir artış söz konusu. İlerleyen süreçlerde fiyatların yine değişeceği düşünülüyor.

Buğday fiyatları, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasıyla 9,34 dolarla Ağustos 2012'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Söz konusu artış yılbaşına göre ise yüzde 21,3 olarak kaydedildi.

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