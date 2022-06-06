Buğday alım fiyatları açıklandı; çiftçi ne diyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, Toprak Mahsulleri Ofisinin 2022 hasat dönemindeki buğday ile arpa alım fiyatları ve teşvik rakamları üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Yaklaşık 6 milyon 394 bin dekar alanda hububat tarımının yapıldığı kentte, Türkiye'deki buğdayın yüzde 10'u, arpanın ise yüzde 11'i üretiliyor.

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, AA muhabirine, bu yıl verim ve kalitenin geçen yıla göre artmasını beklediklerini söyledi.

Hububatta harman dönemine gelindiğini aktaran Eyyüpoğlu, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa'mızda buğday üretimimiz yaklaşık 2 milyon 500 bin dönüm, arpa üretimiz ise 800 bin dönüm. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı buğday ve arpa fiyatını çiftçilerimiz çok makul gördü. Çok güzel bir fiyat açıklaması yapıldı. Çiftçilerimiz bu açıklanan fiyattan çok memnunlar. Buğday deyince akıllara Şanlıurfa geliyor. Sert makarnalık buğday Şanlıurfa'daki çiftçiler tarafından yetiştiriliyor. Fabrikalar en az yüzde 10 bu buğdayı karıştırıp kullanıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımıza açıkladığı fiyattan dolayı teşekkür ediyorum. Yalnız girdilerimiz biraz yüksek, bunları da düşürürse çiftçilerimiz çok memnun olur, Allah devletimize zeval vermesin."

Çiftçilerin yorumları

Haliliye ilçesi kırsalında çiftçilik yapan Mehmet Çoban ise bu yıl yaklaşık 250 dönümlük alanda arpa yetiştirdiğini belirterek, aldığı rekolteden memnun olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan TMO alım fiyatlarının kendilerini sevindirdiğini aktaran Çoban, "Cumhurbaşkanımıza ben buradan teşekkür ederim, açıklamış olduğu taban fiyatı güzel bir haberdi. Bir de 1000 liralık destek de çiftçilerimiz için büyük bir müjdeydi. Bütün çiftçilerimize bol bereketli bir sezon dilerim." dedi.

Çoban, aracılar yüzünden ürün fiyatlarının çok yükseldiğini, bunun önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Çiftçi Ali Felhan da açıklanan fiyatların tüm hububat üreticilerini çok sevindirdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğunu hububat fiyatlarından çiftçi olarak hepimiz çok memnunuz. Bütün çiftçi arkadaşlarımızla da görüştük hepsi fiyatlardan çok mutlu, Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Konya Ovası'ndaki üreticiler sevinçli

Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çevik, AA muhabirine, yaşanan salgın süreci ve bölgesel savaşlara rağmen Türkiye'de gıdaya ulaşılamama sorunu yaşanmadığını söyledi.

Hem Türkiye genelinde hem de Konya bölgesinde etkili olan yağışların su varlığına katkı sağladığını ifade eden Çevik, şunları kaydetti:

"Bitkisel gelişimimizde de bir sıkıntı yok. Ulusal Hububat Konseyi'nin araştırmalarına göre tahmini 20 milyon ton bir hububat bekliyoruz. TÜİK ile Tarım ve Orman Bakanlığımızın araştırmalarına göre de 19 milyon ton bekliyoruz. Bu da 'ülkemizde 18,5-20 milyon ton arasında bir ürün bekliyoruz' demektir. Buğday ve arpada verilen bu fiyatlar, dünya fiyatlarıyla eşleşmiştir. Girdilerle beraber üreticimizin de bu fiyatlarla memnun olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı hem Cumhurbaşkanımıza hem Tarım ve Orman Bakanımıza hem de TMO'ya teşekkür ediyorum. Çiftçinin desteklerle yüzünün güleceğine inanıyorum."

Çevik, sert ekmeklik buğdaya bu yıl ton başına 6 bin 50 lira verildiğini belirterek, "1000 lira da ton başına destek alacak, o da ediyor 7 bin 50 lira. Makarnalık buğdaya baktığımız zaman 6 bin 500 lira, 1000 lira da destek alacak, 7 bin 500. Arpa, 5 bin 500 lira ama 500 lira destek alacak, 6 bin lira. Bugün spot piyasa dediğimiz piyasalara baktığımız zaman zaten arpa 6 bin- 6 bin 100 liradan işlem görüyor. Buğday 6 bin 600 - 7 bin liradan işlem görüyor. Üreticinin alın teri yerde kalmamış oldu." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın açıkladığı rakamlar bizleri mutlu etti"

Sarayönü ilçesindeki çiftçilerden Halil İbrahim Turan ise geçen yılı çok kurak geçirdiklerini, bu yıl yağışlarla yüzlerinin güldüğünü söyledi.

Sıcakların normal seviyelere çıkmasıyla olumlu gelişmelerin yaşandığını vurgulayan Turan, "Bu sene çiftçi gayet güzel mahsul kaldıracak. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı rakamlar bizleri mutlu etti. Hububatta da inşallah güzel verim alacak gibiyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu hububat fiyatları tatmin edici düzeyde. Beklentilerimiz karşılandı diyebilirim." ifadelerini kullandı. AA .