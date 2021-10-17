Bu pazarda her şey doğal ve aracısız satılıyor

Bursa'da haftada bir gün kurulan pazarda satış yapan çiftçiler ürünlerini aracısız olarak satıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Osmangazi Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında çiftçiler, her pazar Çarşamba Mahallesi'ndeki pazar alanında ürünlerini satışa sunuyor.

Sebze, meyve ve yumurta başta olmak üzere birçok ürün aracısız olarak doğrudan tüketiciye ucuz ve taze ulaşıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, pazarda sadece belgelendirilen, yerinde ürünlerini kontrol ettikleri çiftçilerin satış yapabildiğini anlattı. Çiftçilerin tarlalarından hasat ettikleri ürünleri doğrudan burada alıcıyla buluşturduğunu söyleyen Aygül, şunları anlattı:

"Her hafta 250 civarında çiftçimiz bu pazarda ürünlerini satıyor. Ayrıca kadın kooperatiflerimiz de ürünlerini burada satabiliyor. Geçen yıl faaliyete başlayan pazara pandemi döneminde ara verdik ancak şimdi yeniden hizmete devam ediyoruz. Halkımızı taze ürünlerle buluşmaya davet ediyoruz. Pazarın oluşumunda emeği geçen Osmangazi Belediyesi ve Ziraat Odası ile çiftçilerimize teşekkür ediyorum."

"BURADA HER ŞEY DOĞAL"

İnegöl ilçesine bağlı kırsal İsaören Mahallesi'nden gelen çiftçi Saadet Bencikli, çok lezzetli meyveler yetiştirdiğini söyledi.

Bencikli, "Tüm Bursa halkını bu çiftçi pazarına davet ediyorum. Burada her şey doğal, yumurtadan, sebze meyveye kadar her şey aracısız, direkt çiftçinin kendisinden satış. Ayrıca gelen müşteriyi de kırmıyoruz, indirim istediklerinde indirim de uyguluyoruz" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.