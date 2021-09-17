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TIMETURK / EKONOMİ / Bu mantarın 3 tanesi 65 bin lira!

Bu mantarın 3 tanesi 65 bin lira!

Çam ağacında yetişen bir tür olarak bilinen Matsutake Mantarı'nın kilosu 920 bin lira.

1 Saat Önce
2021-09-17 12:06:03
Bu mantarın 3 tanesi 65 bin lira!

Japonya'da toplam ağırlığı 70 gram olan 3 adet Matsutake Mantarı açık artırma ile 830 bin yene yani 65 bin liraya alıcı buldu.

Yüksek fiyatlara alıcı bulan özel üretim sebze-meyvelerin yoğun talep gördüğü Japonya'nın Hyogo eyaletindeki Sasayama şehrinde özel olarak üretilen Matsutake Mantarları için açık artırma düzenlendi.

Sezonun ilk açık artırmasında toplam 70 gram ağırlığındaki 3 mantar lezzet tutkunlarının beğenisine sunuldu. Bölgedeki bir restoran mantarları 830 bin yenlik (yaklaşık 65 bin lira) rekor teklifle satın aldı.

KİLOSU 920 BİN LİRA

3 mantarın kilo fiyatının ise 11.85 milyon yen (yaklaşık 920 bin lira) olduğu açıklandı. Bu yaz uzun süren yağışlı havalar nedeniyle mantar hasadının diğer yıllara göre 7 ila 10 gün önce başladığı belirtildi.

Çam ağacında yetişen bir tür olarak bilinen Matsutake Mantarı, Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'da üretiliyor. Farklı baharat aromalı kokusuyla Japon, Kore ve Çin mutfaklarında tercih edilen tür yüksek fiyatıyla biliniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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