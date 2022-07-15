Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,12, avro/TL yüzde 0,69 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,99, altının gram satış fiyatı yüzde 2,82 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 2.375,00, en yüksek 2.440,98 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,12 azalarak 2.382,44 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,82 kazançla 995,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,54 artışla 6.650 liraya yükseldi

Geçen hafta sonu 1.590 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.615 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,99 değer kazanarak 17,4920 liraya yükselirken, avro da yüzde 0,69 azalışla 17,4490 liraya indi.