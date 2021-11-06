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TIMETURK / EKONOMİ / Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı

Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı

Bu hafta borsa, altın, döviz ve yatırım fonlarında haraketlilik yaşandı. Yatırım araçlarının haftalık performansına bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,92 ile “Hisse Senedi Fonları” oldu.

3 Saat Önce
2021-11-06 09:52:26
Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,04, altının gram satış fiyatı yüzde 1,17, dolar/TL yüzde 1,05, avro/TL yüzde 0,52 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.491,67, en yüksek 1.586,59 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,04 artarak 1.583,59 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,17 kazanımla 561,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,17 artışla 3.718,00 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 898,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 908,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,05 değer kazanarak 9,7090 liraya, avro da yüzde 0,52 artarak 11,1940 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,23, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,81 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,92 ile “Hisse Senedi Fonları” oldu.

Kaynak: ekonomist.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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