Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı

Bu hafta borsa, altın, döviz ve yatırım fonlarında haraketlilik yaşandı. Yatırım araçlarının haftalık performansına bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,92 ile “Hisse Senedi Fonları” oldu.