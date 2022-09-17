Bu hafta en çok hangisi kazandırdı
Bu hafta Türkiye’den işlem yapan yatırımcılar yurt içi piyasada genellikle kayıpların olduğu günler geçirdi. En çok kazandıran araç ise küçük bir getiri ile döviz kurlarından geldi.
2022-09-17 19:47:31
Bu hafta dolar yüzde 0,22 değer kazanarak 18,2810 liraya, euro da yüzde 0,03 artışla 18,3170 liraya yükseldi.
Altının gram satış fiyatı hafta başından hafta sonuna yüzde 1,91 değer kaybıyla 985 liraya geriledi.
BIST 100 endeksi haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,09 azalarak 3.377,33 puandan tamamladı.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,03 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,37 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,44 ile “Borçlanma Araçları Fonları” oldu.
CNNTürk
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