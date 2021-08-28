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TIMETURK / EKONOMİ / Bu hafta borsada hangi yatırımcının yüzü güldü?

Bu hafta borsada hangi yatırımcının yüzü güldü?

Bu hafta borsa, haftalık bazda yatırımcısına kazandırırken altın, dolar ve euro ise kaybettirdi. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,94 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 0,21, Dolar/TL yüzde 1,58, Euro/TL yüzde 0,53 değer kaybetti.

1 Saat Önce
2021-08-28 08:38:16
Bu hafta borsada hangi yatırımcının yüzü güldü?

Bu hafta borsa, haftalık bazda yatırımcısına kazandırırken altın, dolar ve euro ise kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,94 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 0,21, Dolar/TL yüzde 1,58, Euro/TL yüzde 0,53 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.444,11 en yüksek 1.472,46 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,94 artarak 1.458,23 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,21 kayıpla 485,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,22 azalışla 3.217,00 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 788,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 786,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,58 değer kaybederek 8,3660 liraya, euro da yüzde 0,53 azalarak 9,8710 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,12 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,13 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,41 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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