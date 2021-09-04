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Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi

Bu hafta borsa ve altın, yatırımcısına haftalık bazda kazandırırken dolar ve euro ise kaybettirdi

57 Dakika Önce
2021-09-04 00:00:36
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,72, altının gram satış fiyatı yüzde 0,37 değer kazandı, Dolar/TL yüzde 0,86, Euro/TL yüzde 0,12 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.463,01, en yüksek 1.484,95 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,72 artarak 1.468,67 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,37 kazançla 487,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,37 artışla 3.229,00 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 786,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 789,00 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,86 değer kaybederek 8,2940 liraya, euro da yüzde 0,12 azalarak 9,8590 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,47, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,45 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,66 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BloomberghHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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