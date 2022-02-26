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TIMETURK / EKONOMİ / Bu geceden itibaren yeni fiyatlar geçerli

Bu geceden itibaren yeni fiyatlar geçerli

Gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 1,61, motorinin litre fiyatında ise 1,51 lira fiyat artışı yapıldı.

24 Dakika Önce
2022-02-26 02:54:57
Bu geceden itibaren yeni fiyatlar geçerli

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 15,24 liradan satılan benzinin litre fiyatı 16,85 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 15,15 liradan 16,76 liraya, İzmir'de 15,26 liradan 16,87 liraya çıkacak.

Ankara'da ortalama 15,57 liradan satılan motorinin litre fiyatı 17,08 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 15,48 liradan 16,99 liraya, İzmir'de 15,57 liradan 17,08 liraya yükselecek.

Fiyatlar nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. AA .

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