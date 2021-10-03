Bu coin 1 haftada yüzde 100 arttı

Kripto para piyasası Eylül ayındaki dalgalanmaların ardından istikrarlı bir şekilde ivme kazanmaya başladı. OMG ise son 1 haftada % 100 artış gösterdi.

Kripto para piyasası Eylül ayındaki dalgalanmaların ardından istikrarlı bir şekilde ivme kazanmaya başladı. Bitcoin bir kez daha 48 bin dolara dayanırken piyasanın geneline iyimserlik hakim. Bitcoin dışında, diğer altcoinler kripto piyasası grafiğinde yükseliş eğilimi gösteriyor.

Ekim ayı hem yatırımcılar hem de traderlar için iyi haberlerin başlangıcı oldu. Özellikle son 24 saatte yüzde 21'in üstünde artan OMG, son bir hafta içinde ise yüzde 100 artış gösterdi.

Toplam kripto piyasası hacmi birkaç hafta öncesine göre %15,12 oranında azalmasına rağmen gelinen nokta hiç de kötü görünmüyor. OMG bugün %21,74 yükselişle 17,13 dolardan işlem görüyor.

Yukarıdaki tabloya baktığımızda OMG çok ciddi bir yükseliş eğilimi yaşıyor. Bu şu anda CoinMarketCap'te 55. sırada olan kripto için büyük bir başarı olarak görülüyor. OMG fiyatı ilerici bir hareket gösterdi ve bu, bu yükseliş pozisyonunda devam ederse çok daha heyecan verici şeyler yapabileceği anlamına geliyor. OMG son 1 haftada %100 artış gösterdi.

Kipto piyasasıyla ilgili ilginç bir gerçek, insanı bir dakika heyecanlandırıp sonraki saat üzme yeteneği. Birçoğu piyasanın yükselmeye devam etmesini umuyor olsa da, yarının kripto piyasası için ne getireceği belli değil. Ekim ayında neler olacağını hep birlikte göreceğiz ancak OMG umut vermeye devam ediyor.

Kaynak: kriptoparahaber.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.