Bu 7 Altcoin, dört nala koşuyor

Kripto para piyasasında hareketlilik sürüyor. Bitcoin yükseliş yaşarken son 24 saatte pek çok altcoin de değer kazandı. Solana (SOL) ise, gün içinde en iyi performans gösteren altcoin oldu.

Bitcoin (BTC), bir gecede 52.960 dolarlık yerel zirvelere ulaştı. Topluluk ve analistler arasında ise tüm konuşma dünyada ilk kez kısmi bir Bitcoin standardına geçişi işaret eden El Salvador hakkındaydı. Bitcoin yükseliş yaşarken son 24 saatte pek çok altcoin de değer kazandı. İlk 100'de yer alıp tek günde en çok değeri kazananları inceliyoruz…

Solana (SOL) gün içinde en iyi performans gösteren altcoin oldu

Solana'nın yerel token'ı SOL, bugün ilk yüzde en çok kazanan kripto para birimlerinden biri oldu. Yazım sırasında, yüzde 30.94'lük bir değer kazanmış durumda ve 200 dolara bir hayli yakın bir seviyeden işlem görüyor. Coin, yaklaşık bir saat önce 194.82 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaştı. Solana, son zamanlarda büyümesiyle gündeme gelen bir Blockchain oldu.

Mevcut ivme, büyük ölçüde, FTX'in CEO'su Bankman-Fried'in FTX'in ABD'li müşteriler için bir NFT platformu başlatacağına dair son duyurusu tarafından yönlendiriliyor. NFT'ler, önümüzdeki birkaç hafta içinde para yatırma ve çekme işlemleriyle birlikte Ethereum ve Solana'da basılacak ve işlem görecek.

Fantom yükselişini sürdürüyor

Yüzde 26.85'lik yükseliş ile Fantom (FTM), son 24 saatte en çok değer kazanan ikinci altcoin oldu. FTM, 1.73 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini kırmış durumda. Ağ, son iki haftada pek çok gelişmeye sahne oldu. FTM teşvik programı faaliyete geçti, platformda kilitli değer 1.2 milyar doları geçti, Coinbase Wallet Fantom ana ağını desteklediğini duyurdu, Fantom DevCon duyuruldu… Tüm bu gelişmeler, FTM'in ivmesine katkı sağlamış görünüyor.

Solana'yı yükselten son duyuruların etkisiyle Bankman-Fried'in türev borsası FTX'in yerel tokenı FTT de yükseliş yaşamış durumda. FTT, yüzde 16.44'lük bir yükseliş ile en çok değer kazananlar arasında üçüncü sırada yer alıyor. FTT de yaklaşık 2 saat önce 83.41 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

En çok yükselen diğer altcoin projeleri: THETA, ALGO, TFUEL, ONE

Video akışı için özel olarak oluşturulmuş, Blockchain'le çalışan bir ağ olan Theta Network'ün THETA ve TFUEL tokenları, gün içinde sırasıyla yüzde 13.34 ve yüzde 8.13 oranında değer kazandı. THETA, ağın yerel tokenı ve yönetişimde kullanılıyor. TFUEL ise ağın gas tokenı olarak görev görüyor.

Çok çeşitli uygulamaları destekleyen, kendi kendini idame ettiren, merkezi olmayan, Blockchain tabanlı bir ağ olan Algorand (ALGO), yüzde 10.68 oranında değer kazandı. Ağ, merkezi olmayan bir yönetişim biçimine geçmeye hazırlanıyor.

Son olarak merkezi olmayan uygulamalar (dApps) odaklı tasarlanmış platform Harmony (ONE), yüzde 7.14'lük bir yükseliş yaşadı ve 0.1417 dolara yükseldi. ONE da hızla merkezileşme yolunda ilerlemeye başlıyor.

Kaynak: kriptokoin.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.