Brezilya’da yüksek enflasyon... faiz artışı gündemde

Brezilya’da enflasyon Ağustos’ta tahminlerin üzerine yükselerek daha fazla faiz artışını gündeme getirdi.

Brezilya'da tüketici fiyatları Ağustos ortasında bir önceki aya kıyasla yüzde 0.89 artarak Bloomberg'in yüzde 0.83'lük tahminini aştı.

BloombergHT'nin haberine göre Brezilya'da yıllık enflasyon yüzde 9.30'a yükseldi. Enflasyondaki yükselişi emtia maliyetlerindeki artış ve ekonomilerin yeniden açılması gibi faktörler tetikledi.

Tahminleri aşan enflasyon rakamları Brezilya Merkez Bankası'nın faiz artışlarına devam edeceği beklentisini gündeme getirdi. Merkez Bankası bu yıl Mart ayından beri borçlanma maliyetlerini toplam 325 baz puan artırdı. Banka, faiz artışının Eylül'de de devam edeceği sinyali verdi.

Para otoritesi tarafından düzenlenen ankette analistler 5 haftadır üst üste 2021 ve 2022 yılı enflasyon tahminlerini yükseltti. Merkez Bankası'nın bu yıl için enflasyon tahmini yüzde 3.75, gelecek yıl için ise yüzde 3.5 oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.