DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

İsrail ordusu Filistinlilerin gösterisine gerçek mermiyle müdahale etti
1500 sıfır aracın 100'ü boyalı çıktı!
Pentagon: Kabil Havalimanı’nda sorumluluğumuz olmayacak
Kastamonu'da sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir 14 gündür aranıyor
MSB: Türk askeri Afganistan'dan dönüyor
Yeni vaka sayısı açıkladı
Sedef Kabaş kimdir? Sedef Kabaş'ın mesleği ne? Sedef Kabaş hayatı ve biyografisi!
Pentagon'dan tüm orduya 'zorunlu aşı' duyurusu
Özel yetenek sınavı ile yerleşenler ek yerleştirmede tercih yapabilir mi?
PSG, Real Madrid'in Mbappe için 160 milyon avroluk teklifini reddetti
Yedek parça sahteciliğinin nedeni
Analiz: IMF SDR alokasyonu ve döviz rezervleri
Reisi'nin kabinesi bir isim hariç güvenoyu aldı
Akademisyen Türkoğlu, İngiltere'deki 'delirten karantina' sürecini anlattı
Beşiktaş Başkanı Çebi’den ‘Yeni yabancı oyuncu kuralı’ açıklaması

TIMETURK / EKONOMİ / Brezilya’da yüksek enflasyon... faiz artışı gündemde

Brezilya’da yüksek enflasyon... faiz artışı gündemde

Brezilya’da enflasyon Ağustos’ta tahminlerin üzerine yükselerek daha fazla faiz artışını gündeme getirdi.

3 Saat Önce
2021-08-25 18:27:06
Brezilya’da yüksek enflasyon... faiz artışı gündemde

Brezilya'da tüketici fiyatları Ağustos ortasında bir önceki aya kıyasla yüzde 0.89 artarak Bloomberg'in yüzde 0.83'lük tahminini aştı.

BloombergHT'nin haberine göre Brezilya'da yıllık enflasyon yüzde 9.30'a yükseldi. Enflasyondaki yükselişi emtia maliyetlerindeki artış ve ekonomilerin yeniden açılması gibi faktörler tetikledi.

Tahminleri aşan enflasyon rakamları Brezilya Merkez Bankası'nın faiz artışlarına devam edeceği beklentisini gündeme getirdi. Merkez Bankası bu yıl Mart ayından beri borçlanma maliyetlerini toplam 325 baz puan artırdı. Banka, faiz artışının Eylül'de de devam edeceği sinyali verdi.

Para otoritesi tarafından düzenlenen ankette analistler 5 haftadır üst üste 2021 ve 2022 yılı enflasyon tahminlerini yükseltti. Merkez Bankası'nın bu yıl için enflasyon tahmini yüzde 3.75, gelecek yıl için ise yüzde 3.5 oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş